https://ria.ru/20220613/narkotiki-1795002780.html
Украинский солдат рассказал, как командиры наказывают провинившихся бойцов
Украинский солдат рассказал, как командиры наказывают провинившихся бойцов - РИА Новости, 13.06.2022
Украинский солдат рассказал, как командиры наказывают провинившихся бойцов
Украинские командиры забирают 80 процентов зарплаты бойцов, воюющих в Донбассе, наказывая их за наркоманию, рассказал журналистам военнослужащий из 92-й бригады РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:14
2022-06-13T11:14
2022-06-13T14:45
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Украинские командиры забирают 80 процентов зарплаты бойцов, воюющих в Донбассе, наказывая их за наркоманию, рассказал журналистам военнослужащий из 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук.По его словам, когда он пришел в армию, то увидел, что сослуживцы употребляют наркотики и сам подсел на марихуану."Были командиры выше, которые говорили: "Никому об этом не рассказывай". Они пытались это пресекать, но пресекали зарплатой. Например, ты должен получить десять тысяч гривен (20 тысяч рублей. — Прим. ред.), а получаешь две, а остальное либо отдашь им на руки, либо спишут и вообще эти деньги тебе на карточку не поступают", — сказал Ковальчук.При этом командиры специально не увольняли провинившихся бойцов, чтобы не лишаться постоянного заработка."Им было выгоднее так, чтоб человек получил зарплату и отдал им, все упиралось в это", — пояснил военнослужащий.На оставленных украинскими военными позициях в Донбассе не раз находили так называемые боевые наркотики. Кроме того, о многочисленных фактах наркомании и алкоголизма в ВСУ сообщалось еще до начала российской военной спецоперации. Число небоевых потерь тогда достигало нескольких десятков тысяч человек.
https://ria.ru/20220612/voennyy-1794949868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
11:14 13.06.2022 (обновлено: 14:45 13.06.2022)
Украинский солдат рассказал, как командиры наказывают провинившихся бойцов
Солдат ВСУ: командиры забирают у бойцов 80 процентов зарплаты за употребление наркотиков
ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Украинские командиры забирают 80 процентов зарплаты бойцов, воюющих в Донбассе, наказывая их за наркоманию, рассказал журналистам военнослужащий из 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук.
По его словам, когда он пришел в армию, то увидел, что сослуживцы употребляют наркотики и сам подсел на марихуану.
"Были командиры выше, которые говорили: "Никому об этом не рассказывай". Они пытались это пресекать, но пресекали зарплатой. Например, ты должен получить десять тысяч гривен (20 тысяч рублей. — Прим. ред.), а получаешь две, а остальное либо отдашь им на руки, либо спишут и вообще эти деньги тебе на карточку не поступают", — сказал Ковальчук.
При этом командиры специально не увольняли провинившихся бойцов, чтобы не лишаться постоянного заработка.
"Им было выгоднее так, чтоб человек получил зарплату и отдал им, все упиралось в это", — пояснил военнослужащий.
На оставленных украинскими военными позициях в Донбассе не раз находили так называемые боевые наркотики. Кроме того, о многочисленных фактах наркомании и алкоголизма в ВСУ сообщалось еще до начала российской военной спецоперации. Число небоевых потерь тогда достигало нескольких десятков тысяч человек.