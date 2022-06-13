https://ria.ru/20220613/narkotiki-1795002780.html

Украинский солдат рассказал, как командиры наказывают провинившихся бойцов

Украинский солдат рассказал, как командиры наказывают провинившихся бойцов - РИА Новости, 13.06.2022

Украинский солдат рассказал, как командиры наказывают провинившихся бойцов

Украинские командиры забирают 80 процентов зарплаты бойцов, воюющих в Донбассе, наказывая их за наркоманию, рассказал журналистам военнослужащий из 92-й бригады РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:14

2022-06-13T11:14

2022-06-13T14:45

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Украинские командиры забирают 80 процентов зарплаты бойцов, воюющих в Донбассе, наказывая их за наркоманию, рассказал журналистам военнослужащий из 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук.По его словам, когда он пришел в армию, то увидел, что сослуживцы употребляют наркотики и сам подсел на марихуану."Были командиры выше, которые говорили: "Никому об этом не рассказывай". Они пытались это пресекать, но пресекали зарплатой. Например, ты должен получить десять тысяч гривен (20 тысяч рублей. — Прим. ред.), а получаешь две, а остальное либо отдашь им на руки, либо спишут и вообще эти деньги тебе на карточку не поступают", — сказал Ковальчук.При этом командиры специально не увольняли провинившихся бойцов, чтобы не лишаться постоянного заработка."Им было выгоднее так, чтоб человек получил зарплату и отдал им, все упиралось в это", — пояснил военнослужащий.На оставленных украинскими военными позициях в Донбассе не раз находили так называемые боевые наркотики. Кроме того, о многочисленных фактах наркомании и алкоголизма в ВСУ сообщалось еще до начала российской военной спецоперации. Число небоевых потерь тогда достигало нескольких десятков тысяч человек.

https://ria.ru/20220612/voennyy-1794949868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, вооруженные силы украины