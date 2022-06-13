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У страдающих от болей ветеранов боевых действий нашли изменения в мозгу
У страдающих от болей ветеранов боевых действий нашли изменения в мозгу - РИА Новости, 13.06.2022
У страдающих от болей ветеранов боевых действий нашли изменения в мозгу
Мозг ветеранов войны в Персидском заливе, испытывающих хронические боли, имеет заметные отличия по сравнению с их здоровыми сверстниками, говорится в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T20:00
2022-06-13T20:00
2022-06-13T20:00
наука
персидский залив
сша
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здоровье
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тело
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мозг ветеранов войны в Персидском заливе, испытывающих хронические боли, имеет заметные отличия по сравнению с их здоровыми сверстниками, говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в JNeurosci.Синдром или болезнь войны в Персидском заливе — хроническое и мультисимптомное заболевание, поражающее ветеранов боевых действий с обеих сторон конфликта. С ним связан широкий спектр острых и хронических симптомов, включая усталость, мышечные боли, когнитивные проблемы, бессонницу, сыпь и диарею. Синдрому подвержены приблизительно 250 тысяч из 697 тысяч американских ветеранов, участвовавших в войне в 1991 году.Основная причина болей плохо изучена, что препятствует разработке эффективных методов лечения. Авторы исследования проанализировали мозг ветеранов войны в Персидском заливе, испытывающих и не испытывающих хронические боли, с помощью МРТ. Участники также заполнили анкеты с вопросами о симптомах, степени усталости и настроении.У тех, кто страдал хронической болью, наблюдалось уменьшение левой и правой островковой коры — это две области мозга, участвующие в регулировании боли. При этом области лобной коры были увеличены, особенно в зонах, связанных с чувствительностью к боли и эмоциональной регуляцией. Структурные изменения не имели корреляций с утомляемостью или настроением.Ученые пришли к выводу, что хроническая боль при синдроме войны в Персидском заливе может быть связана с изменениями в центральной нервной системе, а не с проблемами нервов или болевых рецепторов.
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персидский залив, сша, ирак, здоровье, биология, тело
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Мозг ветеранов войны в Персидском заливе, испытывающих хронические боли, имеет заметные отличия по сравнению с их здоровыми сверстниками, говорится в исследовании
американских ученых, опубликованном в JNeurosci.
Синдром или болезнь войны в Персидском заливе
— хроническое и мультисимптомное заболевание, поражающее ветеранов боевых действий с обеих сторон конфликта. С ним связан широкий спектр острых и хронических симптомов, включая усталость, мышечные боли, когнитивные проблемы, бессонницу, сыпь и диарею. Синдрому подвержены приблизительно 250 тысяч из 697 тысяч американских ветеранов, участвовавших в войне в 1991 году.
Основная причина болей плохо изучена, что препятствует разработке эффективных методов лечения. Авторы исследования проанализировали мозг ветеранов войны в Персидском заливе, испытывающих и не испытывающих хронические боли, с помощью МРТ. Участники также заполнили анкеты с вопросами о симптомах, степени усталости и настроении.
У тех, кто страдал хронической болью, наблюдалось уменьшение левой и правой островковой коры — это две области мозга, участвующие в регулировании боли. При этом области лобной коры были увеличены, особенно в зонах, связанных с чувствительностью к боли и эмоциональной регуляцией. Структурные изменения не имели корреляций с утомляемостью или настроением.
Ученые пришли к выводу, что хроническая боль при синдроме войны в Персидском заливе может быть связана с изменениями в центральной нервной системе, а не с проблемами нервов или болевых рецепторов.