https://ria.ru/20220613/mozg-1794581076.html

Мозг оказался горячее тела, особенно у женщин

Мозг оказался горячее тела, особенно у женщин - РИА Новости, 13.06.2022

Мозг оказался горячее тела, особенно у женщин

У здоровых мужчин и женщин средняя температура мозга составляет 38,5°С, а в более глубоких отделах часто превышает 40°С, свидетельствует новое исследование,... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T02:01

2022-06-13T02:01

2022-06-13T02:01

наука

биология

тело

здоровье

кембридж (кембриджшир)

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женщины

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. У здоровых мужчин и женщин средняя температура мозга составляет 38,5°С, а в более глубоких отделах часто превышает 40°С, свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Brain.Ученые из Лаборатории молекулярной биологии Медицинского исследовательского совета в Кембридже набрали 40 добровольцев в возрасте 20-40 лет. Их мозг просканировали утром, днем и поздним вечером методом магнитно-резонансной спектроскопией (МРС).На запястье участникам эксперимента прикрепили прибор для мониторинга активности, позволяющий учитывать различия в генетике и образе жизни – биологические часы "сов" и "жаворонков" работают по-разному.Оказалось, что температура органа варьируется в зависимости от области мозга, возраста, пола, времени суток и менструального цикла у женщин.Средняя температура мозга составила 38,5°C, что более чем на два градуса выше температуры, измеренной под языком. Поверхность мозга обычно была холоднее, тогда как более глубокие структуры мозга часто нагревались выше 40°C (рекорд за время исследования — 40,9°C). У всех людей температура мозга постоянно менялась в зависимости от времени суток почти на 1 °C, при этом самая высокая наблюдалась днем, а самая низкая — ночью.В среднем женский мозг оказался на 0,4°C теплее мужского. Это половое различие, скорее всего, обусловлено менструальным циклом, поскольку большинство участниц исследования были просканированы в постовуляционную фазу своего цикла. Температура их мозга примерно на 0,4 °C превышала показатель женщин, находившихся в фазе перед овуляцией.Кроме того, температура мозга повышалась с возрастом участников, особенно в глубоких отделах мозга. Исследователи предполагают, что способность мозга к охлаждению может ухудшаться в процессе старения, и необходима дальнейшая работа, чтобы выяснить, связано ли это с развитием возрастных нарушений ЦНС."Для меня самым удивительным открытием нашего исследования является то, что мозг здорового человека может достигать температуры, которая была бы диагностирована как лихорадка в любой другой части тела", — говорит ведущий автор исследования Джон О'Нил.Ранее столь высокие температуры фиксировались у людей с черепно-мозговыми травмами в прошлом, но тогда считалось, что это результат повреждения. Теперь стало понятно, что температура мозга свыше 40°C – норма для здорового человека.

https://ria.ru/20220527/son-1790936013.html

https://ria.ru/20220609/genetika-1793997371.html

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биология, тело, здоровье, кембридж (кембриджшир), мужчины, женщины