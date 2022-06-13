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Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра - РИА Новости, 13.06.2022
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Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра
Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра - РИА Новости, 13.06.2022
Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра
Москвичей просят быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:42
2022-06-13T12:42
москва
погода
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. Москвичей просят быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидаются дождь, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду", - сказано в сообщении.Также жителей столицы попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, погода, общество, комплекс городского хозяйства москвы
12:42 13.06.2022
 
Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра

Москвичей призвали быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного порывистого ветра

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожий на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожий на территории Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Прохожий на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. Москвичей просят быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидаются дождь, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду", - сказано в сообщении.
Также жителей столицы попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
09:43
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
 
МоскваПогодаОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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