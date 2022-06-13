https://ria.ru/20220613/moskva-1795014609.html

Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра

Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра - РИА Новости, 13.06.2022

Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра

Москвичей просят быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:42

2022-06-13T12:42

2022-06-13T12:42

москва

погода

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. Москвичей просят быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидаются дождь, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду", - сказано в сообщении.Также жителей столицы попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20220613/pogoda-1794989885.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, погода, общество, комплекс городского хозяйства москвы