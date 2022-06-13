https://ria.ru/20220613/moldaviya-1795097209.html

США призвали Молдавию думать о безопасности из-за конфликта на Украине

США призвали Молдавию думать о безопасности из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 13.06.2022

США призвали Молдавию думать о безопасности из-за конфликта на Украине

Молдавии понадобится задуматься о своей безопасности, если конфликт на Украине затянется, заявил посол США в Кишиневе Кент Логсдон. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T23:44

2022-06-13T23:44

2022-06-13T23:44

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сша

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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Молдавии понадобится задуматься о своей безопасности, если конфликт на Украине затянется, заявил посол США в Кишиневе Кент Логсдон."Были, конечно, какие-то вещи, которые нас поначалу беспокоили. В частности, инциденты в приднестровском регионе. Мы наблюдали, как власти прилагали все усилия для того, чтобы обстановка не обострялась. Если конфликт на Украине будет продолжаться в течение длительного времени, то Кишиневу нужно задуматься о своей безопасности. США много лет работают с молдавскими военными, мы поддерживаем реформы в армии, в правоохранительных органах", - сказал он в эфире телеканала Jurnal TV.По его словам, США продолжат помощь в укреплении безопасности Молдавии"Я чувствую себя здесь в полной безопасности. Моя семья здесь со мной. Посольство работает в обычном режиме. У нас нет информации, что Молдавия подвержена риску военной угрозы", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20220613/evrosoyuz-1795049465.html

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в мире, молдавия, сша, украина