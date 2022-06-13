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США призвали Молдавию думать о безопасности из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 13.06.2022
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США призвали Молдавию думать о безопасности из-за конфликта на Украине
США призвали Молдавию думать о безопасности из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 13.06.2022
США призвали Молдавию думать о безопасности из-за конфликта на Украине
Молдавии понадобится задуматься о своей безопасности, если конфликт на Украине затянется, заявил посол США в Кишиневе Кент Логсдон. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T23:44
2022-06-13T23:44
в мире
молдавия
сша
украина
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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Молдавии понадобится задуматься о своей безопасности, если конфликт на Украине затянется, заявил посол США в Кишиневе Кент Логсдон."Были, конечно, какие-то вещи, которые нас поначалу беспокоили. В частности, инциденты в приднестровском регионе. Мы наблюдали, как власти прилагали все усилия для того, чтобы обстановка не обострялась. Если конфликт на Украине будет продолжаться в течение длительного времени, то Кишиневу нужно задуматься о своей безопасности. США много лет работают с молдавскими военными, мы поддерживаем реформы в армии, в правоохранительных органах", - сказал он в эфире телеканала Jurnal TV.По его словам, США продолжат помощь в укреплении безопасности Молдавии"Я чувствую себя здесь в полной безопасности. Моя семья здесь со мной. Посольство работает в обычном режиме. У нас нет информации, что Молдавия подвержена риску военной угрозы", - сказал дипломат.
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в мире, молдавия, сша, украина
23:44 13.06.2022
 
США призвали Молдавию думать о безопасности из-за конфликта на Украине

Посол США призвал Молдавию думать о своей безопасности, если конфликт на Украине затянется

© РИА Новости / И. ЗенинФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / И. Зенин
Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Молдавии понадобится задуматься о своей безопасности, если конфликт на Украине затянется, заявил посол США в Кишиневе Кент Логсдон.
"Были, конечно, какие-то вещи, которые нас поначалу беспокоили. В частности, инциденты в приднестровском регионе. Мы наблюдали, как власти прилагали все усилия для того, чтобы обстановка не обострялась. Если конфликт на Украине будет продолжаться в течение длительного времени, то Кишиневу нужно задуматься о своей безопасности. США много лет работают с молдавскими военными, мы поддерживаем реформы в армии, в правоохранительных органах", - сказал он в эфире телеканала Jurnal TV.
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"Я чувствую себя здесь в полной безопасности. Моя семья здесь со мной. Посольство работает в обычном режиме. У нас нет информации, что Молдавия подвержена риску военной угрозы", - сказал дипломат.
 
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