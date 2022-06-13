https://ria.ru/20220613/moldaviya-1795095742.html

Оппозиция Молдавии сообщила послу США о политических расправах в стране

Оппозиция Молдавии сообщила послу США о политических расправах в стране - РИА Новости, 13.06.2022

Оппозиция Молдавии сообщила послу США о политических расправах в стране

Руководство оппозиционной в Молдавии Партии социалистов высказало послу США Кенту Логсдону свою позицию относительно политической ситуации в стране, сообщает в... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T23:24

2022-06-13T23:24

2022-06-13T23:24

в мире

игорь додон

молдавия

псрм

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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Руководство оппозиционной в Молдавии Партии социалистов высказало послу США Кенту Логсдону свою позицию относительно политической ситуации в стране, сообщает в понедельник пресс-служба ПСРМ.Посол посетил в понедельник офис ПСРМ и встретился с ее исполнительным секретарем Владом Батрынчей и членом исполкома Ольгой Чеботарь."В контексте последних политических событий в стране и развития резонансных дел члены ПСРМ высказались против политизации правосудия и преследования политических оппонентов посредством явных актов политической расправы и запугивания. В связи с этим исполнительный секретарь Влад Батрынча сослался на необоснованные обвинения, выдвинутые против бывшего президента страны Игоря Додона", - говорится в сообщении ПСРМ.В пресс-службе партии отметили, что в ходе диалога упоминалась возможность "достижения консенсуса между левыми и правыми силами по социально-экономическим вопросам, а также необходимость укрепления общества для решения наиболее злободневных проблем населения".В мае прокуроры задержали экс-президента Молдавии, бывшего лидера ПСРМ Игоря Додона, которого власти подозревают в коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме Додона прошли обыски и следственные мероприятия, ему предъявили обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что экс-президент проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы Додона опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.В понедельник повестку в прокуратуру получила жена Додона. Представители антикоррупционного ведомства сообщили, что Галина Додон проходит по тому же делу, что и ее муж.

https://ria.ru/20220611/pridnestrove-1794788639.html

https://ria.ru/20220613/moldaviya-1795079745.html

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в мире, игорь додон, молдавия, псрм