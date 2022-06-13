Оппозиция Молдавии сообщила послу США о политических расправах в стране
Пресс-служба ПСРМ: оппозиция Молдавии сообщила послу США о политических расправах в стране
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Руководство оппозиционной в Молдавии Партии социалистов высказало послу США Кенту Логсдону свою позицию относительно политической ситуации в стране, сообщает в понедельник пресс-служба ПСРМ.
Посол посетил в понедельник офис ПСРМ и встретился с ее исполнительным секретарем Владом Батрынчей и членом исполкома Ольгой Чеботарь.
"В контексте последних политических событий в стране и развития резонансных дел члены ПСРМ высказались против политизации правосудия и преследования политических оппонентов посредством явных актов политической расправы и запугивания. В связи с этим исполнительный секретарь Влад Батрынча сослался на необоснованные обвинения, выдвинутые против бывшего президента страны Игоря Додона", - говорится в сообщении ПСРМ.
В пресс-службе партии отметили, что в ходе диалога упоминалась возможность "достижения консенсуса между левыми и правыми силами по социально-экономическим вопросам, а также необходимость укрепления общества для решения наиболее злободневных проблем населения".
В мае прокуроры задержали экс-президента Молдавии, бывшего лидера ПСРМ Игоря Додона, которого власти подозревают в коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме Додона прошли обыски и следственные мероприятия, ему предъявили обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что экс-президент проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы Додона опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.
В понедельник повестку в прокуратуру получила жена Додона. Представители антикоррупционного ведомства сообщили, что Галина Додон проходит по тому же делу, что и ее муж.