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Оппозиция Молдавии сообщила послу США о политических расправах в стране - РИА Новости, 13.06.2022
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Оппозиция Молдавии сообщила послу США о политических расправах в стране
Оппозиция Молдавии сообщила послу США о политических расправах в стране - РИА Новости, 13.06.2022
Оппозиция Молдавии сообщила послу США о политических расправах в стране
Руководство оппозиционной в Молдавии Партии социалистов высказало послу США Кенту Логсдону свою позицию относительно политической ситуации в стране, сообщает в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T23:24
2022-06-13T23:24
в мире
игорь додон
молдавия
псрм
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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Руководство оппозиционной в Молдавии Партии социалистов высказало послу США Кенту Логсдону свою позицию относительно политической ситуации в стране, сообщает в понедельник пресс-служба ПСРМ.Посол посетил в понедельник офис ПСРМ и встретился с ее исполнительным секретарем Владом Батрынчей и членом исполкома Ольгой Чеботарь."В контексте последних политических событий в стране и развития резонансных дел члены ПСРМ высказались против политизации правосудия и преследования политических оппонентов посредством явных актов политической расправы и запугивания. В связи с этим исполнительный секретарь Влад Батрынча сослался на необоснованные обвинения, выдвинутые против бывшего президента страны Игоря Додона", - говорится в сообщении ПСРМ.В пресс-службе партии отметили, что в ходе диалога упоминалась возможность "достижения консенсуса между левыми и правыми силами по социально-экономическим вопросам, а также необходимость укрепления общества для решения наиболее злободневных проблем населения".В мае прокуроры задержали экс-президента Молдавии, бывшего лидера ПСРМ Игоря Додона, которого власти подозревают в коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме Додона прошли обыски и следственные мероприятия, ему предъявили обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что экс-президент проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы Додона опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.В понедельник повестку в прокуратуру получила жена Додона. Представители антикоррупционного ведомства сообщили, что Галина Додон проходит по тому же делу, что и ее муж.
https://ria.ru/20220611/pridnestrove-1794788639.html
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в мире, игорь додон, молдавия, псрм
23:24 13.06.2022
 
Оппозиция Молдавии сообщила послу США о политических расправах в стране

Пресс-служба ПСРМ: оппозиция Молдавии сообщила послу США о политических расправах в стране

© РИА Новости / И. ЗенинФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / И. Зенин
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Руководство оппозиционной в Молдавии Партии социалистов высказало послу США Кенту Логсдону свою позицию относительно политической ситуации в стране, сообщает в понедельник пресс-служба ПСРМ.
Посол посетил в понедельник офис ПСРМ и встретился с ее исполнительным секретарем Владом Батрынчей и членом исполкома Ольгой Чеботарь.
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"В контексте последних политических событий в стране и развития резонансных дел члены ПСРМ высказались против политизации правосудия и преследования политических оппонентов посредством явных актов политической расправы и запугивания. В связи с этим исполнительный секретарь Влад Батрынча сослался на необоснованные обвинения, выдвинутые против бывшего президента страны Игоря Додона", - говорится в сообщении ПСРМ.
В пресс-службе партии отметили, что в ходе диалога упоминалась возможность "достижения консенсуса между левыми и правыми силами по социально-экономическим вопросам, а также необходимость укрепления общества для решения наиболее злободневных проблем населения".
В мае прокуроры задержали экс-президента Молдавии, бывшего лидера ПСРМ Игоря Додона, которого власти подозревают в коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме Додона прошли обыски и следственные мероприятия, ему предъявили обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что экс-президент проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы Додона опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.
В понедельник повестку в прокуратуру получила жена Додона. Представители антикоррупционного ведомства сообщили, что Галина Додон проходит по тому же делу, что и ее муж.
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