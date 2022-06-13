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Вице-премьер Молдавии допускает, что "Газпром" может отказать в поставках - РИА Новости, 13.06.2022
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Вице-премьер Молдавии допускает, что "Газпром" может отказать в поставках
Вице-премьер Молдавии допускает, что "Газпром" может отказать в поставках - РИА Новости, 13.06.2022
Вице-премьер Молдавии допускает, что "Газпром" может отказать в поставках
Контракт Молдавии с "Газпромом" оговаривает объемы поставок только до октября, поэтому есть риск, что осенью концерн значительно сократит объемы поставляемого... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T21:27
2022-06-13T21:27
экономика
цены на нефть
молдавия
украина
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Контракт Молдавии с "Газпромом" оговаривает объемы поставок только до октября, поэтому есть риск, что осенью концерн значительно сократит объемы поставляемого топлива или вообще откажет в поставках, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну."У нас контракт заключен на пять лет, но объем мы оговаривали до октября, в августе-сентябре нужно начать обсуждение объема на следующие 12 месяцев, тогда станут ясны намерения "Газпрома" по отношению к "Молдовагазу". Возможно, нам скажут, что объемов нет или их недостаточно", - заявил Спыну в эфире телеканала TV8.По его словам, правительство должно готовиться к любому сценарию, чтобы иметь возможность обеспечить население газом.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.Спыну сообщил в марте, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, однако поиски аудитора продолжаются. Однако у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.
https://ria.ru/20220606/gazprom-1793348610.html
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экономика, цены на нефть, молдавия, украина, газпром, молдовагаз
21:27 13.06.2022
 
Вице-премьер Молдавии допускает, что "Газпром" может отказать в поставках

Вице-премьер Молдавии допускает, что в октябре "Газпром" может отказать в поставках

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип компании "Газпром". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Контракт Молдавии с "Газпромом" оговаривает объемы поставок только до октября, поэтому есть риск, что осенью концерн значительно сократит объемы поставляемого топлива или вообще откажет в поставках, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
"У нас контракт заключен на пять лет, но объем мы оговаривали до октября, в августе-сентябре нужно начать обсуждение объема на следующие 12 месяцев, тогда станут ясны намерения "Газпрома" по отношению к "Молдовагазу". Возможно, нам скажут, что объемов нет или их недостаточно", - заявил Спыну в эфире телеканала TV8.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 06:25
ЕС обеспечил "Газпрому" рекордные дивиденды за всю историю, заявили в Чехии
По его словам, правительство должно готовиться к любому сценарию, чтобы иметь возможность обеспечить население газом.
Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
Спыну сообщил в марте, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, однако поиски аудитора продолжаются. Однако у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.
Работа сотрудников компании АО Газпром газораспределение - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьМолдавияУкраинаГазпромМолдовагаз
 
 
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