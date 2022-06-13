https://ria.ru/20220613/moldaviya-1795085194.html

Вице-премьер Молдавии допускает, что "Газпром" может отказать в поставках

Вице-премьер Молдавии допускает, что "Газпром" может отказать в поставках - РИА Новости, 13.06.2022

Вице-премьер Молдавии допускает, что "Газпром" может отказать в поставках

Контракт Молдавии с "Газпромом" оговаривает объемы поставок только до октября, поэтому есть риск, что осенью концерн значительно сократит объемы поставляемого... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T21:27

2022-06-13T21:27

2022-06-13T21:27

экономика

цены на нефть

молдавия

украина

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Контракт Молдавии с "Газпромом" оговаривает объемы поставок только до октября, поэтому есть риск, что осенью концерн значительно сократит объемы поставляемого топлива или вообще откажет в поставках, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну."У нас контракт заключен на пять лет, но объем мы оговаривали до октября, в августе-сентябре нужно начать обсуждение объема на следующие 12 месяцев, тогда станут ясны намерения "Газпрома" по отношению к "Молдовагазу". Возможно, нам скажут, что объемов нет или их недостаточно", - заявил Спыну в эфире телеканала TV8.По его словам, правительство должно готовиться к любому сценарию, чтобы иметь возможность обеспечить население газом.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.Спыну сообщил в марте, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, однако поиски аудитора продолжаются. Однако у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.

https://ria.ru/20220606/gazprom-1793348610.html

https://ria.ru/20220613/gaz-1794992802.html

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экономика, цены на нефть, молдавия, украина, газпром, молдовагаз