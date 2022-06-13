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Молдавия в будущем сможет закупать газ у Азербайджана, заявил вице-премьер - РИА Новости, 13.06.2022
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Молдавия в будущем сможет закупать газ у Азербайджана, заявил вице-премьер
Молдавия в будущем сможет закупать газ у Азербайджана, заявил вице-премьер - РИА Новости, 13.06.2022
Молдавия в будущем сможет закупать газ у Азербайджана, заявил вице-премьер
Молдавия обсуждает с Азербайджаном поставки газа, есть реальные шансы, что у Кишинева появится альтернативный источник топлива, заявил вице-премьер, министр... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T20:39
2022-06-13T20:39
экономика
цены на нефть
молдавия
азербайджан
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Молдавия обсуждает с Азербайджаном поставки газа, есть реальные шансы, что у Кишинева появится альтернативный источник топлива, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну."Есть реальные шансы, что Молдавия будет закупать газ у Азербайджана, это будет возможностью диверсифицировать источники поставок. Я не буду называть конкретные сроки, но в ближайшие годы у нас гарантированная появится альтернатива", - заявил Спыну в эфире телеканала TV8.По его словам, вопрос стоимости азербайджанского газа пока не согласован. Вице-премьер подчеркнул, что хочет получить цену, которая смогут оплачивать жители Молдавии.Ранее власти Молдавии выражали намерение диверсифицировать источники поставок газа, чтобы снизить зависимость от российского рынка."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
https://ria.ru/20220611/pridnestrove-1794788639.html
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экономика, цены на нефть, молдавия, азербайджан, газпром, молдовагаз
20:39 13.06.2022
 
Молдавия в будущем сможет закупать газ у Азербайджана, заявил вице-премьер

Вице-премьер Спыну: Молдавия в будущем сможет закупать газ у Азербайджана

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Молдавия обсуждает с Азербайджаном поставки газа, есть реальные шансы, что у Кишинева появится альтернативный источник топлива, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
"Есть реальные шансы, что Молдавия будет закупать газ у Азербайджана, это будет возможностью диверсифицировать источники поставок. Я не буду называть конкретные сроки, но в ближайшие годы у нас гарантированная появится альтернатива", - заявил Спыну в эфире телеканала TV8.
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По его словам, вопрос стоимости азербайджанского газа пока не согласован. Вице-премьер подчеркнул, что хочет получить цену, которая смогут оплачивать жители Молдавии.
Ранее власти Молдавии выражали намерение диверсифицировать источники поставок газа, чтобы снизить зависимость от российского рынка.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
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ЭкономикаЦены на нефтьМолдавияАзербайджанГазпромМолдовагаз
 
 
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