https://ria.ru/20220613/moldaviya-1795079745.html

Молдавия в будущем сможет закупать газ у Азербайджана, заявил вице-премьер

Молдавия в будущем сможет закупать газ у Азербайджана, заявил вице-премьер - РИА Новости, 13.06.2022

Молдавия в будущем сможет закупать газ у Азербайджана, заявил вице-премьер

Молдавия обсуждает с Азербайджаном поставки газа, есть реальные шансы, что у Кишинева появится альтернативный источник топлива, заявил вице-премьер, министр... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T20:39

2022-06-13T20:39

2022-06-13T20:39

экономика

цены на нефть

молдавия

азербайджан

газпром

молдовагаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783765853_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_b9b01b897f6440b7dfa4c7dd1c821f04.jpg

КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Молдавия обсуждает с Азербайджаном поставки газа, есть реальные шансы, что у Кишинева появится альтернативный источник топлива, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну."Есть реальные шансы, что Молдавия будет закупать газ у Азербайджана, это будет возможностью диверсифицировать источники поставок. Я не буду называть конкретные сроки, но в ближайшие годы у нас гарантированная появится альтернатива", - заявил Спыну в эфире телеканала TV8.По его словам, вопрос стоимости азербайджанского газа пока не согласован. Вице-премьер подчеркнул, что хочет получить цену, которая смогут оплачивать жители Молдавии.Ранее власти Молдавии выражали намерение диверсифицировать источники поставок газа, чтобы снизить зависимость от российского рынка."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220611/pridnestrove-1794788639.html

https://ria.ru/20220609/moldaviya-1794419464.html

молдавия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, молдавия, азербайджан, газпром, молдовагаз