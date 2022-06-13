https://ria.ru/20220613/minzdrav-1794999231.html

Мурашко отметил готовность фармацевтической отрасли реагировать на вызовы

Мурашко отметил готовность фармацевтической отрасли реагировать на вызовы - РИА Новости, 13.06.2022

Мурашко отметил готовность фармацевтической отрасли реагировать на вызовы

Фармацевтическая отрасль в России в последние годы доказала свою устойчивость и готовность оперативно отвечать на разные вызовы, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T10:49

2022-06-13T10:49

2022-06-13T10:49

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Фармацевтическая отрасль в России в последние годы доказала свою устойчивость и готовность оперативно отвечать на разные вызовы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Фармацевтическая отрасль в последние годы доказала свою устойчивость и готовность оперативно отвечать на различные вызовы", – сказал Мурашко, слова которого приводятся в журнале Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что в тесном сотрудничестве с заинтересованными ведомствами, профессиональным сообществом, общественными организациями, представителями бизнеса вырабатываются механизмы оперативного реагирования на изменяющиеся условия для обеспечения лекарственной безопасности в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/onischenko-1789410428.html

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здоровье - общество, россия, михаил мурашко