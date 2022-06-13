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Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских дронов

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских дронов - РИА Новости, 13.06.2022

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских дронов

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:04

2022-06-13T12:04

2022-06-13T13:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шевченково, Костромка Николаевской области, Балаклея, Бородоярское Харьковской области, Старомихайловское, Опытное Донецкой Народной Республики, Смоляниново, Попасная, Лисичанск Луганской Народной Республики", - сказал он.Как отметил генерал, среди сбитых дронов - один "Байрактар ТБ-2" в районе Луганска.

николаевская область

балаклея

харьковская область

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в мире, николаевская область, балаклея, харьковская область, вооруженные силы рф, украина