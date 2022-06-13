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Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских дронов - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских дронов
Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских дронов - РИА Новости, 13.06.2022
Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских дронов
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:04
2022-06-13T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
балаклея
харьковская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шевченково, Костромка Николаевской области, Балаклея, Бородоярское Харьковской области, Старомихайловское, Опытное Донецкой Народной Республики, Смоляниново, Попасная, Лисичанск Луганской Народной Республики", - сказал он.Как отметил генерал, среди сбитых дронов - один "Байрактар ТБ-2" в районе Луганска.
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в мире, николаевская область, балаклея, харьковская область, вооруженные силы рф, украина
12:04 13.06.2022 (обновлено: 13:20 13.06.2022)
 
Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских дронов

Минобороны: ПВО сбила восемь украинских дронов в двух областях, в ДНР и в ЛНР

© Фото : Sgt. William BegleyРазведывательно-ударный беспилотный
Разведывательно-ударный беспилотный - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Фото : Sgt. William Begley
Разведывательно-ударный беспилотный. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шевченково, Костромка Николаевской области, Балаклея, Бородоярское Харьковской области, Старомихайловское, Опытное Донецкой Народной Республики, Смоляниново, Попасная, Лисичанск Луганской Народной Республики", - сказал он.
Как отметил генерал, среди сбитых дронов - один "Байрактар ТБ-2" в районе Луганска.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:12Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьБалаклеяХарьковская областьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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