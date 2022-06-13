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Российские силы за время спецоперации уничтожили 201 украинский самолет - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/minoborony-1795008459.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 201 украинский самолет
Российские силы за время спецоперации уничтожили 201 украинский самолет - РИА Новости, 13.06.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 201 украинский самолет
Почти 1,2 тысячи украинских беспилотников уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:02
2022-06-13T12:02
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Почти 1,2 тысячи украинских беспилотников уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 201 самолет, 130 вертолетов, 1196 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3525 танков и других боевых бронированных машин, 515 установок реактивных систем залпового огня, 1933 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3583 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в понедельник.
https://ria.ru/20220613/aviatsiya-1795007261.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
12:02 13.06.2022
 
Российские силы за время спецоперации уничтожили 201 украинский самолет

ВС России за время спецоперации уничтожили 1196 украинских беспилотников и 201 самолет

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой истребитель Су-35 в Харьковской области
Российский многоцелевой истребитель Су-35 в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости
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Российский многоцелевой истребитель Су-35 в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Почти 1,2 тысячи украинских беспилотников уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 201 самолет, 130 вертолетов, 1196 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3525 танков и других боевых бронированных машин, 515 установок реактивных систем залпового огня, 1933 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3583 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в понедельник.
Вертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
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