https://ria.ru/20220613/minoborony-1795008459.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 201 украинский самолет
Российские силы за время спецоперации уничтожили 201 украинский самолет - РИА Новости, 13.06.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 201 украинский самолет
Почти 1,2 тысячи украинских беспилотников уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:02
2022-06-13T12:02
2022-06-13T12:02
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Почти 1,2 тысячи украинских беспилотников уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 201 самолет, 130 вертолетов, 1196 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3525 танков и других боевых бронированных машин, 515 установок реактивных систем залпового огня, 1933 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3583 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в понедельник.
https://ria.ru/20220613/aviatsiya-1795007261.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
Российские силы за время спецоперации уничтожили 201 украинский самолет
ВС России за время спецоперации уничтожили 1196 украинских беспилотников и 201 самолет