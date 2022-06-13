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Российская армия уничтожила западное вооружение в районе Удачного в ДНР - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российская армия уничтожила западное вооружение в районе Удачного в ДНР
Российская армия уничтожила западное вооружение в районе Удачного в ДНР - РИА Новости, 13.06.2022
Российская армия уничтожила западное вооружение в районе Удачного в ДНР
Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили крупную партию с западным вооружением возле железнодорожной станции Удачное в ДНР, сообщил РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:49
2022-06-13T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
сша
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили крупную партию с западным вооружением возле железнодорожной станции Удачное в ДНР, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран", - сообщил он.Также уничтожены две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики.
россия
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донецкая народная республика
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, сша, харьковская область
11:49 13.06.2022 (обновлено: 13:20 13.06.2022)
 
Российская армия уничтожила западное вооружение в районе Удачного в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили западную технику в районе Удачного в ДНР

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс
Зенитно-ракетный комплекс
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили крупную партию с западным вооружением возле железнодорожной станции Удачное в ДНР, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран", - сообщил он.
Также уничтожены две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаСШАХарьковская область
 
 
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