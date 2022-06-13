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Российская армия уничтожила западное вооружение в районе Удачного в ДНР

Российская армия уничтожила западное вооружение в районе Удачного в ДНР - РИА Новости, 13.06.2022

Российская армия уничтожила западное вооружение в районе Удачного в ДНР

Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили крупную партию с западным вооружением возле железнодорожной станции Удачное в ДНР, сообщил РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:49

2022-06-13T11:49

2022-06-13T13:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили крупную партию с западным вооружением возле железнодорожной станции Удачное в ДНР, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран", - сообщил он.Также уничтожены две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики.

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сша

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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, сша, харьковская область