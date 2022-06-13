https://ria.ru/20220613/minoborony-1794996270.html
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч"
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 13.06.2022
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч"
Расчет российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" уничтожил украинский склад с боеприпасами и техникой, соответствующее видео в понедельник... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T10:30
2022-06-13T10:30
2022-06-13T11:29
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Расчет российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" уничтожил украинский склад с боеприпасами и техникой, соответствующее видео в понедельник опубликовало Минобороны России.На кадрах - выдвижение боевой машины на огневую позицию, наведение и топопривязка, уточнение координат цели, подготовка ракет к пуску и залповый пуск трех ракет по цели. Далее на кадрах с беспилотника зафиксировано поражение объекта, использованного украинскими войсками в качестве склада."По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих войск. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделение реактивных систем залпового огня нанесло удар по складам", - сообщили в Минобороны.Как рассказал начальник расчета РСЗО "Смерч" Иван, у расчета есть всего несколько минут на выполнение задачи."После пуска у нас есть две минуты, чтобы свернуться и оставить позицию. Приходится менять стартовые позиции каждый раз. Приходится заново наводиться, заново привязываться. Местность каждый раз меняется – и это тоже является спецификой нашей работы", - рассказал он.В ходе спецоперации дивизионы РСЗО "Смерч" уничтожают особо важные объекты военной инфраструктуры противника: командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие приоритетные военные цели, находящиеся на большом удалении.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794987337.html
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794989613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795004004_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7887eabb52b70e071e9b696f6edccd32.jpg
Работа РСЗО "Смерч" в ходе спецоперации на Украине. Видео Минобороны РФ
Расчет российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" уничтожил украинский склад с боеприпасами и техникой, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
2022-06-13T10:30
true
PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
10:30 13.06.2022 (обновлено: 11:29 13.06.2022)
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч"
Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО "Смерч" украинского склада с боеприпасами
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Расчет российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" уничтожил украинский склад с боеприпасами и техникой, соответствующее видео в понедельник опубликовало Минобороны России.
На кадрах - выдвижение боевой машины на огневую позицию, наведение и топопривязка, уточнение координат цели, подготовка ракет к пуску и залповый пуск трех ракет по цели. Далее на кадрах с беспилотника зафиксировано поражение объекта, использованного украинскими войсками в качестве склада.
"По данным разведки, подразделения ВСУ
сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих войск. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделение реактивных систем залпового огня нанесло удар по складам", - сообщили в Минобороны.
Как рассказал начальник расчета РСЗО "Смерч" Иван, у расчета есть всего несколько минут на выполнение задачи.
"После пуска у нас есть две минуты, чтобы свернуться и оставить позицию. Приходится менять стартовые позиции каждый раз. Приходится заново наводиться, заново привязываться. Местность каждый раз меняется – и это тоже является спецификой нашей работы", - рассказал он.
В ходе спецоперации дивизионы РСЗО "Смерч" уничтожают особо важные объекты военной инфраструктуры противника: командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие приоритетные военные цели, находящиеся на большом удалении.