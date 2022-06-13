https://ria.ru/20220613/minoborony-1794996270.html

Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч"

Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 13.06.2022

Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч"

Расчет российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" уничтожил украинский склад с боеприпасами и техникой, соответствующее видео в понедельник... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T10:30

2022-06-13T10:30

2022-06-13T11:29

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Расчет российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" уничтожил украинский склад с боеприпасами и техникой, соответствующее видео в понедельник опубликовало Минобороны России.На кадрах - выдвижение боевой машины на огневую позицию, наведение и топопривязка, уточнение координат цели, подготовка ракет к пуску и залповый пуск трех ракет по цели. Далее на кадрах с беспилотника зафиксировано поражение объекта, использованного украинскими войсками в качестве склада."По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих войск. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделение реактивных систем залпового огня нанесло удар по складам", - сообщили в Минобороны.Как рассказал начальник расчета РСЗО "Смерч" Иван, у расчета есть всего несколько минут на выполнение задачи."После пуска у нас есть две минуты, чтобы свернуться и оставить позицию. Приходится менять стартовые позиции каждый раз. Приходится заново наводиться, заново привязываться. Местность каждый раз меняется – и это тоже является спецификой нашей работы", - рассказал он.В ходе спецоперации дивизионы РСЗО "Смерч" уничтожают особо важные объекты военной инфраструктуры противника: командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие приоритетные военные цели, находящиеся на большом удалении.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794987337.html

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794989613.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа РСЗО "Смерч" в ходе спецоперации на Украине. Видео Минобороны РФ Расчет российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" уничтожил украинский склад с боеприпасами и техникой, соответствующее видео опубликовало Минобороны России. 2022-06-13T10:30 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины