https://ria.ru/20220613/minirovanie-1795031747.html

В Сербии "заминировали" российское посольство

В Сербии "заминировали" российское посольство - РИА Новости, 13.06.2022

В Сербии "заминировали" российское посольство

В редакцию сербской газеты "Вечерне новости" снова поступило сообщение о минировании посольства РФ в Белграде и ряда важных объектов, передает портал издания. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T14:50

2022-06-13T14:50

2022-06-13T14:50

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БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. В редакцию сербской газеты "Вечерне новости" снова поступило сообщение о минировании посольства РФ в Белграде и ряда важных объектов, передает портал издания.По данным МВД, с 1 января в ходе кампании ложного "минирования" объектов Сербии проведено свыше 1,2 тысячи противодиверсионных проверок. Министр внутренних дел Александр Вулин в конце мая говорил, что даже когда удается установить, откуда отправлено сообщение, трудно выявить конкретного автора и привел пример сигнала с территории Гамбии, где "ясно, что никто не связан с Украиной". При этом Сербия подала запрос в Интерпол, и отделение в Гамбии 10 июня задержало подозреваемого в отправке сообщений с угрозами "минирования", он действовал с помощью гражданина Польши, которого ищут.Электронное письмо в понедельник, как и 10 июня во время визита в Белград канцлера Германии Олафа Шольца, было отправлено с gmail-адреса за подписью "Антон Геращенко". В сообщении перечисляются "заминированные объекты"."Зоопарк, посольство России, Военная академия, главный кампус университета в Белграде, общежития для студентов "Патрис Лумумба" и "Мика Митрович", Конституционный суд, Народная Скупщина (парламент) Республики Сербии…", - приводит издание список объектов. Проводится противодиверсионный досмотр, который во всех случаях ранее не обнаружил взрывчатки.Вулин заявил 1 июня, что полиция страны за первую половину 2022 года вынуждена была провести в 100 раз больше противодиверсионных досмотров объектов из-за сообщений об установленных взрывных устройствах.Все, кто с территории Сербии отправлял сообщения о "минировании", выявлены полицией. Сербское правоохранительное ведомство запросило информацию и помощь от коллег из Польши, Словении, Ирана, Украины, откуда поступали такие сигналы, а также Венгрии, имеющей опыт борьбы с подобным "минированием".Глава МВД ранее говорил, что волна анонимных угроз о взрывных устройствах в сотнях школ, больниц и объектов инфраструктуры в Сербии является формой "психологической войны, современным терроризмом, запугиванием". Вулин 20 мая высказал мнение, что цель кампании "минирования" объектов в Сербии - заставить ее ввести санкции против РФ.По данным главы МВД, проверка специалистами подобных сообщений, эвакуация граждан, потеря рабочих часов обходится государству в миллионы евро. Вулин, как и премьер Сербии Ана Брнабич, а также президент Александр Вучич считает, что против Сербии ведется гибридная война, потому что страна не поддерживает санкции Запада против России.Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС.

https://ria.ru/20220612/serbiya-1794963778.html

https://ria.ru/20220608/vizit-1794128549.html

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Екатерина Зайцева

в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, александр вулин, олаф шольц, интерпол, евросоюз