В Сербии "заминировали" российское посольство
В редакцию сербской газеты поступило сообщение о минировании российского посольства
Река Дунай в Белграде
БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. В редакцию сербской газеты "Вечерне новости" снова поступило сообщение о минировании посольства РФ в Белграде и ряда важных объектов, передает портал издания.
По данным МВД, с 1 января в ходе кампании ложного "минирования" объектов Сербии проведено свыше 1,2 тысячи противодиверсионных проверок. Министр внутренних дел Александр Вулин в конце мая говорил, что даже когда удается установить, откуда отправлено сообщение, трудно выявить конкретного автора и привел пример сигнала с территории Гамбии, где "ясно, что никто не связан с Украиной". При этом Сербия подала запрос в Интерпол, и отделение в Гамбии 10 июня задержало подозреваемого в отправке сообщений с угрозами "минирования", он действовал с помощью гражданина Польши, которого ищут.
Электронное письмо в понедельник, как и 10 июня во время визита в Белград канцлера Германии Олафа Шольца, было отправлено с gmail-адреса за подписью "Антон Геращенко". В сообщении перечисляются "заминированные объекты".
"Зоопарк, посольство России, Военная академия, главный кампус университета в Белграде, общежития для студентов "Патрис Лумумба" и "Мика Митрович", Конституционный суд, Народная Скупщина (парламент) Республики Сербии…", - приводит издание список объектов. Проводится противодиверсионный досмотр, который во всех случаях ранее не обнаружил взрывчатки.
Вулин заявил 1 июня, что полиция страны за первую половину 2022 года вынуждена была провести в 100 раз больше противодиверсионных досмотров объектов из-за сообщений об установленных взрывных устройствах.
Глава МВД ранее говорил, что волна анонимных угроз о взрывных устройствах в сотнях школ, больниц и объектов инфраструктуры в Сербии является формой "психологической войны, современным терроризмом, запугиванием". Вулин 20 мая высказал мнение, что цель кампании "минирования" объектов в Сербии - заставить ее ввести санкции против РФ.
По данным главы МВД, проверка специалистами подобных сообщений, эвакуация граждан, потеря рабочих часов обходится государству в миллионы евро. Вулин, как и премьер Сербии Ана Брнабич, а также президент Александр Вучич считает, что против Сербии ведется гибридная война, потому что страна не поддерживает санкции Запада против России.
Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС.