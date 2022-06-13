https://ria.ru/20220613/migranty-1794527714.html

"Таких уже сотни тысяч": на что решились гастарбайтеры в России

"Таких уже сотни тысяч": на что решились гастарбайтеры в России - РИА Новости, 13.06.2022

"Таких уже сотни тысяч": на что решились гастарбайтеры в России

Трудовые мигранты возвращаются из России на родину, сообщают СМИ. Публикуемые данные противоречивы, но речь может идти о сотнях тысяч уехавших. Гастарбайтеры... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T08:00

2022-06-13T08:00

2022-06-13T10:44

андрей попко

вячеслав володин

александр моор

россия

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калужская область

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яндекс

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Алена Казакова. Трудовые мигранты возвращаются из России на родину, сообщают СМИ. Публикуемые данные противоречивы, но речь может идти о сотнях тысяч уехавших. Гастарбайтеры заняты в основном в сфере услуг и строительстве. Насколько их отъезд массовый и как это скажется на экономике — разбиралось РИА Новости."Считают и плачут"Бюджет Таджикистана, Киргизии и Узбекистана сильно зависит от трудовых мигрантов. На денежные переводы из России приходится 35, 30 и десять процентов ВВП этих стран соответственно. Московская зарплата позволяет гастарбайтерам кормить на родине семью, помогать родителям.В Москве больше половины водителей такси — иностранцы. Их доходы упали. "За ночную смену в будний день я выкатывал 10-11 тысяч грязными, сейчас — шесть-семь. Количество заказов снизилось на 35-40 процентов, заработок — на столько же", — рассказал РИА Новости таксист Рустам.Клиенты могли заметить, что гастарбайтеры реже приезжают на заказы. Но это не значит, что их стало меньше. "Я не слышал от коллег, чтобы кто-то собирался домой, — продолжает Рустам. — Просто водителей-россиян с каждым днем все больше. Многих сокращают, и им приходится зарабатывать извозом". Еще одна причина, по его словам, в том, что на "эконом" пересели водители класса "комфорт" и выше — пассажиры стараются избегать лишних трат.Председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Андрей Попков назвал ситуацию аховой. "Увеличилась стоимость машин, топлива, запчастей. Если не принять мер, рынок такси "ляжет", и водители будут работать за еду. Еще и "Яндекс" стал монополистом. Куда смотрит ФАС?" — возмущается он.После ухода из России международных агрегаторов, таких как Gett, у водителей не осталось альтернатив сервису "Яндекс.Go". С каждого заказа монополист забирает от 18 до 24 процентов, причем списывают и с чаевых."Комиссию не снижают, наоборот, есть небольшой рост. Подорожали автомобили и их обслуживание, страховка ОСАГО", — отмечает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.Тем не менее, по ее словам, мигрантов в такси не убавилось. Но это не значит, что ситуация не изменится — каждый раз летом часть водителей переходит в другие отрасли, например на стройки. Вряд ли этот сезон станет исключением.Мигрантов перекидывают по стройкамВ "Деловой России" давно указывали на кризис столичного рынка строительства. В прошлом году из-за коронавируса из страны уехали сотни тысяч гастарбайтеров: полмиллиона узбеков, 60 тысяч таджиков и около 50 тысяч киргизов. Даже звучали предложения привлекать к работам заключенных. Идея понравилась спикеру Госдумы Вячеславу Володину, но от нее все же отказались — таких строителей надо контролировать, а это большие расходы."Сейчас дефицит рабочих рук не усилился. У нас трудовая миграция не имеет никакого отношения к Европе или Америке, граждане тех стран, откуда приезжали, как работали, так и работают. И потом бизнес подстраивается под ситуацию, перенаправляет трудовые потоки", — объясняет руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.По данным межотраслевой ассоциации саморегуляторов "Синергия", из тысячи опрошенных строительных компаний 40 процентов заморозили стройки, 29 — прекратили вложения в новые объекты, чтобы завершить старые. Это следствие невозможности получить заказанные стройматериалы и их резкого подорожания. В некоторых компаниях большинство рабочих — мигранты."У нас нет факторов, позволяющих повышать цены, — отмечает Моор. — Это манипуляции и попытка нагнетать обстановку. Такое должно пресекаться государством".По его словам, пандемия, а затем и западные санкции заставили рынок отложить некоторые проекты, но не отказаться от них полностью. "Пока все силы направили на достройку объектов высокой степени готовности. Новые не начинают, трудовые ресурсы перебрасывают с одной площадки на другую", — пояснил собеседник РИА Новости.Эксперт подчеркнул, что стройки остановили вовсе не из-за нехватки мигрантов. Бизнес ждал понижения ставки Центробанка. Шоковая терапия заканчивается, и скоро появятся новые проекты.В гостях лучшеМассового оттока гастарбайтеров не произошло, сообщили в Федерации мигрантов России. "Сколько-нибудь значимых тенденций нет и близко. Все паникеры уехали еще в феврале и сейчас жалеют, что потратились на билеты", — убежден президент организации Вадим Коженов.В Профсоюзе трудящихся мигрантов объяснили, что у людей практически нет альтернативы. Вслед за рублем цены подросли во всем СНГ, а работы там больше не стало. "Если бы рядом с Россией условно была вторая Российская Федерация, которая не проводит специальную военную операцию и где все развивается банально и обычно, то, возможно, они бы отправились туда. Но такой не существует", — констатировал председатель профсоюза Ренат Каримов.Кто-то хочет поехать в Южную Корею, но туда пустят только по туристической, а не рабочей визе, да и южнокорейский рынок — небольшой и жестко контролируется, добавил эксперт. Аналогичная ситуация в ОАЭ.Правда, многие мигранты могут уйти в тень. Прошлым летом российские власти стимулировали приезжих легализоваться, отменяя наказания для тех, кто просрочил подачу документов из-за пандемии. К осени легализовались почти миллион иностранцев.Теперь доходы упали, а расходы остались на том же уровне. Каждый месяц нужно отдавать пять тысяч за патент, раз в три месяца требуется медицинское освидетельствование — за семь-десять тысяч рублей. Велик соблазн уклониться от этого.В марте член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предложил освободить рабочие места для россиян. Он уверен, что уволенные готовы устроиться таксистами, строителями и курьерами. В качестве примера назвал Калужскую область, где губернатор запретил нанимать мигрантов в общепите и других сферах.Однако и в Калужской области это не привело к оттоку гастарбайтеров. "Они никуда не уехали, просто перешли в нелегальный статус, — пояснил председатель Калужского регионального общественного движения "За права человека" Татьяна Котляр. — У моей знакомой кафе в деревне, там она нашла отличную повариху-узбечку. Но из-за запрета никак не может ее трудоустроить".РИА Новости обратилось в ФСБ России с просьбой предоставить точные данные о том, сколько человек покинули страну с конца февраля, но на момент этой публикации ответа не было. Впрочем, опрошенные эксперты сошлись во мнении, что сообщения о массовом оттоке мигрантов не соответствуют действительности. В любом случае уехавшие вернутся, главное — не вводить для них излишне строгих ограничений.

https://ria.ru/20220504/ekonomika-1785787537.html

https://ria.ru/20220512/ekonomika-1787987880.html

https://ria.ru/20220411/kitay-1782525859.html

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андрей попко, вячеслав володин, александр моор, россия, москва, калужская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс, ситимобил, осаго