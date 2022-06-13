Москва не против диалога с Парижем по вопросам безопасности, заявили в МИД
Глава департамента МИД: Москва не уклоняется от диалога с Парижем по вопросам безопасности
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва не уклоняется от предметного разговора с Парижем на уровне министров иностранных дел, во Франции уже осознают, что без России построить архитектуру европейской безопасности невозможно, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"В Париже уже осознают, что неизбежная адаптация архитектуры европейской безопасности к новым реалиям времени без России невозможна и бессмысленна. Это признает и президент Франции Эммануэль Макрон, который недавно заявил о необходимости сохранения диалога с Россией для поиска дипломатического решения конфликта и построения совместными усилиями нового равновесия в сфере безопасности в Европе, не поддаваясь соблазну унижения и реваншизма", - отметил дипломат.
"Всё это в полной мере относится и к вопросу о предметном разговоре на уровне мининдел двух стран, от которого российская сторона никогда не уклонялась", - заявил Парамонов.
Ранее Макрон заявил, что нельзя унижать Россию, так как настанет день, когда боевые действия прекратятся и страны смогут "найти выход с помощью дипломатии". Он также сообщил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации на Украине.