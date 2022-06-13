https://ria.ru/20220613/mid-1794981901.html

Москва не против диалога с Парижем по вопросам безопасности, заявили в МИД

Москва не против диалога с Парижем по вопросам безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 13.06.2022

Москва не против диалога с Парижем по вопросам безопасности, заявили в МИД

Москва не уклоняется от предметного разговора с Парижем на уровне министров иностранных дел, во Франции уже осознают, что без России построить архитектуру... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T08:15

2022-06-13T08:15

2022-06-13T08:15

в мире

россия

франция

париж

эммануэль макрон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва не уклоняется от предметного разговора с Парижем на уровне министров иностранных дел, во Франции уже осознают, что без России построить архитектуру европейской безопасности невозможно, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов."В Париже уже осознают, что неизбежная адаптация архитектуры европейской безопасности к новым реалиям времени без России невозможна и бессмысленна. Это признает и президент Франции Эммануэль Макрон, который недавно заявил о необходимости сохранения диалога с Россией для поиска дипломатического решения конфликта и построения совместными усилиями нового равновесия в сфере безопасности в Европе, не поддаваясь соблазну унижения и реваншизма", - отметил дипломат."Всё это в полной мере относится и к вопросу о предметном разговоре на уровне мининдел двух стран, от которого российская сторона никогда не уклонялась", - заявил Парамонов.Ранее Макрон заявил, что нельзя унижать Россию, так как настанет день, когда боевые действия прекратятся и страны смогут "найти выход с помощью дипломатии". Он также сообщил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220613/samostoyatelnost-1794976199.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, франция, париж, эммануэль макрон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин