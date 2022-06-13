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Пушков назвал крупнейший провал Ангелы Меркель - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/merkel-1794976521.html
Пушков назвал крупнейший провал Ангелы Меркель
Пушков назвал крупнейший провал Ангелы Меркель - РИА Новости, 13.06.2022
Пушков назвал крупнейший провал Ангелы Меркель
Остановка сертификации "Северного потока — 2" произошла по вине украинской политики экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, и это стало ее крупнейшим провалом, заявил... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T06:20
2022-06-13T08:33
специальная военная операция на украине
украина
германия
киев
ангела меркель
северный поток — 2
в мире
россия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Остановка сертификации "Северного потока — 2" произошла по вине украинской политики экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, и это стало ее крупнейшим провалом, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Парламентарий напомнил, что бывшая глава правительства Германии поддержала насильственную смену власти в Киеве, а также была сторонницей западного пути развития Украины.По мнению Пушкова, Меркель также несет прямую ответственность за происходящие сейчас события на Украине.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220519/potok-1789458184.html
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украина, германия, киев, ангела меркель, северный поток — 2, в мире, россия, алексей пушков
06:20 13.06.2022 (обновлено: 08:33 13.06.2022)
 
Пушков назвал крупнейший провал Ангелы Меркель

Сенатор Пушков назвал "Северный поток — 2" крупнейшим провалом Меркель

© AP Photo / Markus SchreiberЭкс-канцлер Германии Ангела Меркель
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Остановка сертификации "Северного потока — 2" произошла по вине украинской политики экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, и это стало ее крупнейшим провалом, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Парламентарий напомнил, что бывшая глава правительства Германии поддержала насильственную смену власти в Киеве, а также была сторонницей западного пути развития Украины.
"В итоге детище Меркель — "Северный поток — 2", — в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стал жертвой ее же политики поощрения агрессивных сил в Киеве. Вероятно, это и был ее самый крупный провал — с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов Германии", — написал Пушков.
По мнению Пушкова, Меркель также несет прямую ответственность за происходящие сейчас события на Украине.
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После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияКиевАнгела МеркельСеверный поток — 2В миреРоссияАлексей Пушков
 
 
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