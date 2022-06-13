https://ria.ru/20220613/merkel-1794976521.html

Пушков назвал крупнейший провал Ангелы Меркель

Пушков назвал крупнейший провал Ангелы Меркель - РИА Новости, 13.06.2022

Пушков назвал крупнейший провал Ангелы Меркель

Остановка сертификации "Северного потока — 2" произошла по вине украинской политики экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, и это стало ее крупнейшим провалом, заявил... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T06:20

2022-06-13T06:20

2022-06-13T08:33

специальная военная операция на украине

украина

германия

киев

ангела меркель

северный поток — 2

в мире

россия

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Остановка сертификации "Северного потока — 2" произошла по вине украинской политики экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, и это стало ее крупнейшим провалом, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Парламентарий напомнил, что бывшая глава правительства Германии поддержала насильственную смену власти в Киеве, а также была сторонницей западного пути развития Украины.По мнению Пушкова, Меркель также несет прямую ответственность за происходящие сейчас события на Украине.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220519/potok-1789458184.html

https://ria.ru/20220613/neft-1794974032.html

украина

германия

киев

россия

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украина, германия, киев, ангела меркель, северный поток — 2, в мире, россия, алексей пушков