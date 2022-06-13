06:20 13.06.2022 (обновлено: 08:33 13.06.2022)
Пушков назвал крупнейший провал Ангелы Меркель
Сенатор Пушков назвал "Северный поток — 2" крупнейшим провалом Меркель
© AP Photo / Markus SchreiberЭкс-канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Остановка сертификации "Северного потока — 2" произошла по вине украинской политики экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, и это стало ее крупнейшим провалом, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.
"В итоге детище Меркель — "Северный поток — 2", — в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стал жертвой ее же политики поощрения агрессивных сил в Киеве. Вероятно, это и был ее самый крупный провал — с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов Германии", — написал Пушков.
По мнению Пушкова, Меркель также несет прямую ответственность за происходящие сейчас события на Украине.
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.