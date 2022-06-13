https://ria.ru/20220613/melnik-1795054847.html
Немцы выступили против помощи Киеву после новой выходки украинского посла
Немцы выступили против помощи Киеву после новой выходки украинского посла - РИА Новости, 13.06.2022
Немцы выступили против помощи Киеву после новой выходки украинского посла
Жалобы посла Украины в Германии Андрея Мельника с каждым разом все сильнее вредят отношениям двух стран, поделились мнением немецкие пользователи в Twitter... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:22
2022-06-13T17:22
2022-06-13T18:15
в мире
олаф шольц
германия
украина
андрей мельник
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Жалобы посла Украины в Германии Андрея Мельника с каждым разом все сильнее вредят отношениям двух стран, поделились мнением немецкие пользователи в Twitter после нового заявления украинского дипломата.Ранее Мельник высказал претензию в адрес немецких властей из-за недостаточно радушного, по его словам, приема украинских беженцев. Он отметил, что большинство украинцев покидают Германию, "не получив должного гостеприимства".В комментариях подчеркнули, что Берлин делает все возможное для поддержки мигрантов."Этот неблагодарный человек портит отношения Германии и Украины. Сначала у него политики были плохими, теперь — сами граждане. Он забивает мяч в собственные ворота!" — добавил другой."В какой-то момент ему придется остановиться и подумать, как его реплики сказываются на образе страны. Он больше вредит Украине, чем помогает", — отметил третий.Многие читатели обратили внимание на поведение самих мигрантов."Такие слова делают беженцев непопулярными в наших глазах", — заключили в комментариях.Мельник не раз позволял себе резкие высказывания в адрес немецких властей. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Дипломат также обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "оскорбленной ливерной колбасой".
https://ria.ru/20220613/evropa-1794905919.html
https://ria.ru/20220610/melnik-1794504898.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, германия, украина, андрей мельник
17:22 13.06.2022 (обновлено: 18:15 13.06.2022)
Немцы выступили против помощи Киеву после новой выходки украинского посла
Немцы потребовали перестать помогать Киеву после упрека посла Мельника в негостеприимстве
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Жалобы посла Украины в Германии Андрея Мельника с каждым разом все сильнее вредят отношениям двух стран, поделились мнением немецкие пользователи в Twitter
после нового заявления украинского дипломата.
Ранее Мельник высказал претензию в адрес немецких властей из-за недостаточно радушного, по его словам, приема украинских беженцев. Он отметил, что большинство украинцев покидают Германию, "не получив должного гостеприимства".
В комментариях подчеркнули, что Берлин делает все возможное для поддержки мигрантов.
"Ни цента больше для Украины
, мы сделали достаточно. Вон из Германии вместе с этим послом, у которого все всегда плохо", — написал один из пользователей.
"Этот неблагодарный человек портит отношения Германии и Украины. Сначала у него политики были плохими, теперь — сами граждане. Он забивает мяч в собственные ворота!" — добавил другой.
"В какой-то момент ему придется остановиться и подумать, как его реплики сказываются на образе страны. Он больше вредит Украине, чем помогает", — отметил третий.
Многие читатели обратили внимание на поведение самих мигрантов.
"Некомфортно им? А жителям Донбасса
было комфортно в собственном государстве последние восемь лет?" — задался вопросом немец.
"Такие слова делают беженцев непопулярными в наших глазах", — заключили в комментариях.
Мельник не раз позволял себе резкие высказывания в адрес немецких властей. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Дипломат также обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель
в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца
обозвал "оскорбленной ливерной колбасой".