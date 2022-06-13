https://ria.ru/20220613/melnik-1795054847.html

Немцы выступили против помощи Киеву после новой выходки украинского посла

Немцы выступили против помощи Киеву после новой выходки украинского посла - РИА Новости, 13.06.2022

Немцы выступили против помощи Киеву после новой выходки украинского посла

Жалобы посла Украины в Германии Андрея Мельника с каждым разом все сильнее вредят отношениям двух стран, поделились мнением немецкие пользователи в Twitter... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:22

2022-06-13T17:22

2022-06-13T18:15

в мире

олаф шольц

германия

украина

андрей мельник

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Жалобы посла Украины в Германии Андрея Мельника с каждым разом все сильнее вредят отношениям двух стран, поделились мнением немецкие пользователи в Twitter после нового заявления украинского дипломата.Ранее Мельник высказал претензию в адрес немецких властей из-за недостаточно радушного, по его словам, приема украинских беженцев. Он отметил, что большинство украинцев покидают Германию, "не получив должного гостеприимства".В комментариях подчеркнули, что Берлин делает все возможное для поддержки мигрантов."Этот неблагодарный человек портит отношения Германии и Украины. Сначала у него политики были плохими, теперь — сами граждане. Он забивает мяч в собственные ворота!" — добавил другой."В какой-то момент ему придется остановиться и подумать, как его реплики сказываются на образе страны. Он больше вредит Украине, чем помогает", — отметил третий.Многие читатели обратили внимание на поведение самих мигрантов."Такие слова делают беженцев непопулярными в наших глазах", — заключили в комментариях.Мельник не раз позволял себе резкие высказывания в адрес немецких властей. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Дипломат также обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "оскорбленной ливерной колбасой".

https://ria.ru/20220613/evropa-1794905919.html

https://ria.ru/20220610/melnik-1794504898.html

https://ria.ru/20220605/bezhentsy-1793154412.html

германия

украина

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Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, олаф шольц, германия, украина, андрей мельник