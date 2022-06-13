https://ria.ru/20220613/malchik-1794995497.html

В Узбекистане маленький мальчик почти сутки провел в скважине

В Узбекистане маленький мальчик почти сутки провел в скважине - РИА Новости, 13.06.2022

В Узбекистане маленький мальчик почти сутки провел в скважине

Шестилетний ребенок в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана почти сутки провел в узком артезианском колодце, мальчика после долгих подготовительных работ в РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T10:24

2022-06-13T10:24

2022-06-13T10:24

в мире

кашкадарьинская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 июн – РИА Новости. Шестилетний ребенок в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана почти сутки провел в узком артезианском колодце, мальчика после долгих подготовительных работ в понедельник извлекли спасатели, его состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба МЧС страны.По данным пресс-службы, 12 июня в 14.01 (12.01 мск) на телефон дежурной службы спасения Кашкадарьинской области поступил звонок от жителя Чирокчинского района, о том, что его шестилетний сын упал в безводный артезианский колодец глубиной 25 метров. Диаметр скважины – 20 сантиметров."В результате спасательной операции ребенок был извлечен из колодца сегодня в 10.25 (8.25 мск). Состояние ребенка – удовлетворительное", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС в понедельник.По данным ведомства, к спасательной операции была привлечена спецтехника МЧС.На видео, опубликованном спасательными службами, виден огромный котлован, вырытый в стороне от скважины. Судя по кадрам, мальчика извлекли с глубины, сделав боковое отверстие в артезианском колодце.

https://ria.ru/20200607/1572594598.html

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узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кашкадарьинская область, узбекистан