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В Узбекистане маленький мальчик почти сутки провел в скважине - РИА Новости, 13.06.2022
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В Узбекистане маленький мальчик почти сутки провел в скважине
В Узбекистане маленький мальчик почти сутки провел в скважине - РИА Новости, 13.06.2022
В Узбекистане маленький мальчик почти сутки провел в скважине
Шестилетний ребенок в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана почти сутки провел в узком артезианском колодце, мальчика после долгих подготовительных работ в РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T10:24
2022-06-13T10:24
в мире
кашкадарьинская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 июн – РИА Новости. Шестилетний ребенок в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана почти сутки провел в узком артезианском колодце, мальчика после долгих подготовительных работ в понедельник извлекли спасатели, его состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба МЧС страны.По данным пресс-службы, 12 июня в 14.01 (12.01 мск) на телефон дежурной службы спасения Кашкадарьинской области поступил звонок от жителя Чирокчинского района, о том, что его шестилетний сын упал в безводный артезианский колодец глубиной 25 метров. Диаметр скважины – 20 сантиметров."В результате спасательной операции ребенок был извлечен из колодца сегодня в 10.25 (8.25 мск). Состояние ребенка – удовлетворительное", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС в понедельник.По данным ведомства, к спасательной операции была привлечена спецтехника МЧС.На видео, опубликованном спасательными службами, виден огромный котлован, вырытый в стороне от скважины. Судя по кадрам, мальчика извлекли с глубины, сделав боковое отверстие в артезианском колодце.
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кашкадарьинская область
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в мире, кашкадарьинская область, узбекистан
10:24 13.06.2022
 
В Узбекистане маленький мальчик почти сутки провел в скважине

Маленький мальчик 20 часов провел в артезианском колодце глубиной 25 метров в Узбекистане

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ТАШКЕНТ, 13 июн – РИА Новости. Шестилетний ребенок в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана почти сутки провел в узком артезианском колодце, мальчика после долгих подготовительных работ в понедельник извлекли спасатели, его состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба МЧС страны.
По данным пресс-службы, 12 июня в 14.01 (12.01 мск) на телефон дежурной службы спасения Кашкадарьинской области поступил звонок от жителя Чирокчинского района, о том, что его шестилетний сын упал в безводный артезианский колодец глубиной 25 метров. Диаметр скважины – 20 сантиметров.
"В результате спасательной операции ребенок был извлечен из колодца сегодня в 10.25 (8.25 мск). Состояние ребенка – удовлетворительное", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС в понедельник.
По данным ведомства, к спасательной операции была привлечена спецтехника МЧС.
На видео, опубликованном спасательными службами, виден огромный котлован, вырытый в стороне от скважины. Судя по кадрам, мальчика извлекли с глубины, сделав боковое отверстие в артезианском колодце.
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В миреКашкадарьинская областьУзбекистан
 
 
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