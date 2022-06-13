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Франция "вступила в военную экономику", заявил Макрон - РИА Новости, 13.06.2022
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Франция "вступила в военную экономику", заявил Макрон
Франция "вступила в военную экономику", заявил Макрон - РИА Новости, 13.06.2022
Франция "вступила в военную экономику", заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении республики в период военной экономики из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T14:17
2022-06-13T16:19
в мире
владимир путин
франция
украина
россия
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ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении республики в период военной экономики из-за ситуации на Украине.Глава государства обратился к министерству обороны с просьбой пересмотреть закон о военном программировании на 2019-2025 годы."Я попросил министра и начальника штаба вооруженных сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий", — сообщил Макрон во время выступления на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022.Этот документ призван установить многолетнее программирование расходов, которое Франция выделяет на обеспечение вооруженных сил.Ранее французский лидер заявил, что Россию нельзя унижать, поскольку настанет день, когда боевые действия прекратятся и страны смогут "найти выход с помощью дипломатии".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html
https://ria.ru/20220610/vooruzhenie-1794441608.html
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в мире, владимир путин, франция, украина, россия
14:17 13.06.2022 (обновлено: 16:19 13.06.2022)
 
Франция "вступила в военную экономику", заявил Макрон

Президент Макрон заявил о вступлении Франции в период военной экономики

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении республики в период военной экономики из-за ситуации на Украине.
Глава государства обратился к министерству обороны с просьбой пересмотреть закон о военном программировании на 2019-2025 годы.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 08:00
Макрон собрался в Киев: за эскалацию кризиса заплатят французы
"Я попросил министра и начальника штаба вооруженных сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий", — сообщил Макрон во время выступления на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022.
Этот документ призван установить многолетнее программирование расходов, которое Франция выделяет на обеспечение вооруженных сил.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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Макрон пообещал Зеленскому тяжелые вооружения
Ранее французский лидер заявил, что Россию нельзя унижать, поскольку настанет день, когда боевые действия прекратятся и страны смогут "найти выход с помощью дипломатии".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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Европа думает, как отказать Украине, не став при этом "агентом Кремля"
 
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