14:17 13.06.2022 (обновлено: 16:19 13.06.2022)
Франция "вступила в военную экономику", заявил Макрон
Президент Макрон заявил о вступлении Франции в период военной экономики
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении республики в период военной экономики из-за ситуации на Украине.
Глава государства обратился к министерству обороны с просьбой пересмотреть закон о военном программировании на 2019-2025 годы.
"Я попросил министра и начальника штаба вооруженных сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий", — сообщил Макрон во время выступления на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022.
Этот документ призван установить многолетнее программирование расходов, которое Франция выделяет на обеспечение вооруженных сил.
10 июня, 01:32Макрон пообещал Зеленскому тяжелые вооружения
Ранее французский лидер заявил, что Россию нельзя унижать, поскольку настанет день, когда боевые действия прекратятся и страны смогут "найти выход с помощью дипломатии".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.