https://ria.ru/20220613/makron-1795027441.html

Франция "вступила в военную экономику", заявил Макрон

Франция "вступила в военную экономику", заявил Макрон - РИА Новости, 13.06.2022

Франция "вступила в военную экономику", заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении республики в период военной экономики из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T14:17

2022-06-13T14:17

2022-06-13T16:19

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владимир путин

франция

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ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении республики в период военной экономики из-за ситуации на Украине.Глава государства обратился к министерству обороны с просьбой пересмотреть закон о военном программировании на 2019-2025 годы."Я попросил министра и начальника штаба вооруженных сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий", — сообщил Макрон во время выступления на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022.Этот документ призван установить многолетнее программирование расходов, которое Франция выделяет на обеспечение вооруженных сил.Ранее французский лидер заявил, что Россию нельзя унижать, поскольку настанет день, когда боевые действия прекратятся и страны смогут "найти выход с помощью дипломатии".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html

https://ria.ru/20220610/vooruzhenie-1794441608.html

https://ria.ru/20220613/evropa-1794905919.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, франция, украина, россия