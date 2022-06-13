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Глава МИД Чехии раскритиковал подход Макрона в отношении России - РИА Новости, 13.06.2022
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Глава МИД Чехии раскритиковал подход Макрона в отношении России
Глава МИД Чехии раскритиковал подход Макрона в отношении России - РИА Новости, 13.06.2022
Глава МИД Чехии раскритиковал подход Макрона в отношении России
Глава МИД Чехии Ян Липавский выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимал суть проблемы, когда говорил, что Россию нельзя унижать. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T01:23
2022-06-13T01:23
ян липавский
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
чехия
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ПРАГА, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимал суть проблемы, когда говорил, что Россию нельзя унижать.Макрон в начале июня, говоря о том, что постоянно поддерживает контакт с российским президентом Владимиром Путиным, сказал, что "нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html
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ян липавский, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, чехия, прага, эммануэль макрон
01:23 13.06.2022
 
Глава МИД Чехии раскритиковал подход Макрона в отношении России

Глава МИД Чехии Липавский: Макрон, призывая не унижать Россию, не понимает суть проблемы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ПРАГА, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимал суть проблемы, когда говорил, что Россию нельзя унижать.
Макрон в начале июня, говоря о том, что постоянно поддерживает контакт с российским президентом Владимиром Путиным, сказал, что "нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии".

"Россия является агрессором, и мы не должны действовать с оглядкой на то, унижена она или не унижена. Макрон проблему, судя по всему, не очень понимает. Москве все равно, как Россию воспринимают на Западе", — заявил Липавский, в эфире телеканала CNN Prima NEWS.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Ян ЛипавскийВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЧехияПрагаЭммануэль Макрон
 
 
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