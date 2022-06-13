https://ria.ru/20220613/makron-1794971027.html

Глава МИД Чехии раскритиковал подход Макрона в отношении России

Глава МИД Чехии раскритиковал подход Макрона в отношении России - РИА Новости, 13.06.2022

Глава МИД Чехии раскритиковал подход Макрона в отношении России

Глава МИД Чехии Ян Липавский выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимал суть проблемы, когда говорил, что Россию нельзя унижать. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T01:23

2022-06-13T01:23

2022-06-13T01:23

ян липавский

в мире

владимир путин

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чехия

прага

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ПРАГА, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимал суть проблемы, когда говорил, что Россию нельзя унижать.Макрон в начале июня, говоря о том, что постоянно поддерживает контакт с российским президентом Владимиром Путиным, сказал, что "нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html

https://ria.ru/20220613/napominanie-1794970727.html

россия

украина

донбасс

чехия

прага

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