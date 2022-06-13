https://ria.ru/20220613/lukashenko-1795021535.html

Лукашенко предложил усилить КГБ по нескольким направлениям

Лукашенко предложил усилить КГБ по нескольким направлениям - РИА Новости, 13.06.2022

Лукашенко предложил усилить КГБ по нескольким направлениям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить Комитет государственной безопасности страны по направлениям разведки, контрразведки,... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T13:25

2022-06-13T13:25

2022-06-13T13:25

в мире

белоруссия

александр лукашенко

кгб белоруссии

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МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить Комитет государственной безопасности страны по направлениям разведки, контрразведки, защиты конституционного строя и антитеррористической деятельности, а также создать новое направление для защиты информационной безопасности."Пришла очередь нам серьезно посмотреть на нашу основную спецслужбу - Комитет государственной безопасности... Нам надо не какие-то там легкие изменения КГБ, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, к традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии с временем добавлять какие-то другие функции, усиливать, может быть, уже существующие. Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность. Это в любой стране хлеб спецслужб. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений, где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси", - сказал Лукашенко. Видео размещено на близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого".По словам Лукашенко, спецслужбы с каждым годом приобретают все больше значения для деятельности того или иного государства, поскольку ситуация в мире усложнилась."Уже и наши люди увидели роль и место Комитета госбезопасности в структуре силовых органов и безопасности нашего государства, в последние годы активизировался комитет", - добавил он.

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии