Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко предложил усилить КГБ по нескольким направлениям - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/lukashenko-1795021535.html
Лукашенко предложил усилить КГБ по нескольким направлениям
Лукашенко предложил усилить КГБ по нескольким направлениям - РИА Новости, 13.06.2022
Лукашенко предложил усилить КГБ по нескольким направлениям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить Комитет государственной безопасности страны по направлениям разведки, контрразведки,... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T13:25
2022-06-13T13:25
в мире
белоруссия
александр лукашенко
кгб белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752227009_0:7:2331:1318_1920x0_80_0_0_7f6c01878068815c99781fae0381453c.jpg
МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить Комитет государственной безопасности страны по направлениям разведки, контрразведки, защиты конституционного строя и антитеррористической деятельности, а также создать новое направление для защиты информационной безопасности."Пришла очередь нам серьезно посмотреть на нашу основную спецслужбу - Комитет государственной безопасности... Нам надо не какие-то там легкие изменения КГБ, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, к традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии с временем добавлять какие-то другие функции, усиливать, может быть, уже существующие. Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность. Это в любой стране хлеб спецслужб. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений, где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси", - сказал Лукашенко. Видео размещено на близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого".По словам Лукашенко, спецслужбы с каждым годом приобретают все больше значения для деятельности того или иного государства, поскольку ситуация в мире усложнилась."Уже и наши люди увидели роль и место Комитета госбезопасности в структуре силовых органов и безопасности нашего государства, в последние годы активизировался комитет", - добавил он.
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752227009_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_f734c7ac4aa7d4409c77e27dee501f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии
13:25 13.06.2022
 
Лукашенко предложил усилить КГБ по нескольким направлениям

Лукашенко предложил создать новое направление КГБ по информационной безопасности

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники спецназа КГБ Белоруссии
Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить Комитет государственной безопасности страны по направлениям разведки, контрразведки, защиты конституционного строя и антитеррористической деятельности, а также создать новое направление для защиты информационной безопасности.
"Пришла очередь нам серьезно посмотреть на нашу основную спецслужбу - Комитет государственной безопасности... Нам надо не какие-то там легкие изменения КГБ, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, к традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии с временем добавлять какие-то другие функции, усиливать, может быть, уже существующие. Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность. Это в любой стране хлеб спецслужб. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений, где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси", - сказал Лукашенко. Видео размещено на близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого".
По словам Лукашенко, спецслужбы с каждым годом приобретают все больше значения для деятельности того или иного государства, поскольку ситуация в мире усложнилась.
"Уже и наши люди увидели роль и место Комитета госбезопасности в структуре силовых органов и безопасности нашего государства, в последние годы активизировался комитет", - добавил он.
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоКГБ Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала