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Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У"
Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У" - РИА Новости, 13.06.2022
Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У"
Силы ПВО Луганской Народной Республики уничтожили ракету "Точка-У" над городом Красный Луч, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:51
2022-06-13T22:51
2022-06-13T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
лнр
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Силы ПВО Луганской Народной Республики уничтожили ракету "Точка-У" над городом Красный Луч, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 20.50 (совпадает с мск) силами нашей ПВО над г. Красный Луч уничтожена ракета ТРК "Точка-У", выпущенная со стороны вооруженных формирований украины с направления н.п. Артемовск (Бахмут). По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Детали уточняются", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, лнр
22:51 13.06.2022 (обновлено: 22:56 13.06.2022)
Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У"
Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У" над городом Красный луч