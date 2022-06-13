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Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У" - РИА Новости, 13.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/lnr-1795093124.html
Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У"
Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У" - РИА Новости, 13.06.2022
Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У"
Силы ПВО Луганской Народной Республики уничтожили ракету "Точка-У" над городом Красный Луч, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:51
2022-06-13T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
лнр
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Силы ПВО Луганской Народной Республики уничтожили ракету "Точка-У" над городом Красный Луч, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 20.50 (совпадает с мск) силами нашей ПВО над г. Красный Луч уничтожена ракета ТРК "Точка-У", выпущенная со стороны вооруженных формирований украины с направления н.п. Артемовск (Бахмут). По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Детали уточняются", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
артемовск
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в мире, артемовск, лнр
22:51 13.06.2022 (обновлено: 22:56 13.06.2022)
 
Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У"

Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У" над городом Красный луч

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЭлементы ракеты "Точка-У"
Элементы ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Элементы ракеты "Точка-У". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Силы ПВО Луганской Народной Республики уничтожили ракету "Точка-У" над городом Красный Луч, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 20.50 (совпадает с мск) силами нашей ПВО над г. Красный Луч уничтожена ракета ТРК "Точка-У", выпущенная со стороны вооруженных формирований украины с направления н.п. Артемовск (Бахмут). По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Детали уточняются", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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