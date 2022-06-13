https://ria.ru/20220613/lnr-1795093124.html

Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У"

Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У" - РИА Новости, 13.06.2022

Силы ПВО ЛНР уничтожили выпущенную ВСУ ракету "Точка-У"

Силы ПВО Луганской Народной Республики уничтожили ракету "Точка-У" над городом Красный Луч, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T22:51

2022-06-13T22:51

2022-06-13T22:56

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

лнр

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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Силы ПВО Луганской Народной Республики уничтожили ракету "Точка-У" над городом Красный Луч, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 20.50 (совпадает с мск) силами нашей ПВО над г. Красный Луч уничтожена ракета ТРК "Точка-У", выпущенная со стороны вооруженных формирований украины с направления н.п. Артемовск (Бахмут). По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Детали уточняются", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

артемовск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, артемовск, лнр