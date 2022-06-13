https://ria.ru/20220613/lnr-1795092717.html
Артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям на окраине поселка Камышеваха
Артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям на окраине поселка Камышеваха - РИА Новости, 13.06.2022
Артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям на окраине поселка Камышеваха
Бойцы Шестого казачьего полка Народной милиции ЛНР имени Матвея Платова наносят удары по позициям украинских войск на окраине поселка Камышеваха, передает... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:47
2022-06-13T22:47
2022-06-13T23:37
в мире
специальная военная операция на украине
лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
КАМЫШЕВАХА (ЛНР), 13 июн — РИА Новости. Бойцы Шестого казачьего полка Народной милиции ЛНР имени Матвея Платова наносят удары по позициям украинских войск на окраине поселка Камышеваха, передает корреспондент РИА Новости.Уточнятся, что артиллеристы бьют по позициям ВСУ в районе шахты Горская.В конце мая глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что подразделениям российских войск удалось взять под контроль большую часть территории Камышевахи.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, россия
22:47 13.06.2022 (обновлено: 23:37 13.06.2022)
Артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям на окраине поселка Камышеваха
Артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям на окраине поселка Камышеваха