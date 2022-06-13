Рейтинг@Mail.ru
Артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям на окраине поселка Камышеваха - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/lnr-1795092717.html
Артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям на окраине поселка Камышеваха
Артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям на окраине поселка Камышеваха - РИА Новости, 13.06.2022
Артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям на окраине поселка Камышеваха
Бойцы Шестого казачьего полка Народной милиции ЛНР имени Матвея Платова наносят удары по позициям украинских войск на окраине поселка Камышеваха, передает... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:47
2022-06-13T23:37
в мире
специальная военная операция на украине
лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
КАМЫШЕВАХА (ЛНР), 13 июн — РИА Новости. Бойцы Шестого казачьего полка Народной милиции ЛНР имени Матвея Платова наносят удары по позициям украинских войск на окраине поселка Камышеваха, передает корреспондент РИА Новости.Уточнятся, что артиллеристы бьют по позициям ВСУ в районе шахты Горская.В конце мая глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что подразделениям российских войск удалось взять под контроль большую часть территории Камышевахи.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лнр, россия
22:47 13.06.2022 (обновлено: 23:37 13.06.2022)
 
Артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям на окраине поселка Камышеваха

Артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям на окраине поселка Камышеваха

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАМЫШЕВАХА (ЛНР), 13 июн — РИА Новости. Бойцы Шестого казачьего полка Народной милиции ЛНР имени Матвея Платова наносят удары по позициям украинских войск на окраине поселка Камышеваха, передает корреспондент РИА Новости.
Уточнятся, что артиллеристы бьют по позициям ВСУ в районе шахты Горская.
В конце мая глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что подразделениям российских войск удалось взять под контроль большую часть территории Камышевахи.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".
По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:12Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала