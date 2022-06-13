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Артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям на окраине поселка Камышеваха

Артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям на окраине поселка Камышеваха - РИА Новости, 13.06.2022

Артиллерия ЛНР бьет по украинским позициям на окраине поселка Камышеваха

Бойцы Шестого казачьего полка Народной милиции ЛНР имени Матвея Платова наносят удары по позициям украинских войск на окраине поселка Камышеваха, передает... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T22:47

2022-06-13T22:47

2022-06-13T23:37

в мире

специальная военная операция на украине

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КАМЫШЕВАХА (ЛНР), 13 июн — РИА Новости. Бойцы Шестого казачьего полка Народной милиции ЛНР имени Матвея Платова наносят удары по позициям украинских войск на окраине поселка Камышеваха, передает корреспондент РИА Новости.Уточнятся, что артиллеристы бьют по позициям ВСУ в районе шахты Горская.В конце мая глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что подразделениям российских войск удалось взять под контроль большую часть территории Камышевахи.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева".По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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