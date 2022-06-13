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Силы ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских военнослужащих - РИА Новости, 13.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Силы ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских военнослужащих
Силы ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских военнослужащих - РИА Новости, 13.06.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских военнослужащих
Народная милиция Луганской Народной Республики заявляет, что за сутки уничтожены 33 украинских силовика и пять бронетранспортеров. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T10:42
2022-06-13T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявляет, что за сутки уничтожены 33 украинских силовика и пять бронетранспортеров.В воскресенье Народная милиция ЛНР заявляла о ликвидации 25 украинских силовиков за сутки."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 33 человека личного состава, 5 бронетранспортеров", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
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в мире, луганская народная республика
10:42 13.06.2022 (обновлено: 13:21 13.06.2022)
 
Силы ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских военнослужащих

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении более 33 украинских военных за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы на позиции
Артиллеристы на позиции - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы на позиции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявляет, что за сутки уничтожены 33 украинских силовика и пять бронетранспортеров.
В воскресенье Народная милиция ЛНР заявляла о ликвидации 25 украинских силовиков за сутки.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 33 человека личного состава, 5 бронетранспортеров", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2022
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