https://ria.ru/20220613/litva-1795027228.html

Во Франции рассказали о намерении Литвы купить их САУ CAESAR

Во Франции рассказали о намерении Литвы купить их САУ CAESAR - РИА Новости, 13.06.2022

Во Франции рассказали о намерении Литвы купить их САУ CAESAR

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что встретится с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом в Париже, будет подписано письмо... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T14:13

2022-06-13T14:13

2022-06-13T14:13

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литва

франция

париж

минобороны франции

арвидас анушаускас

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ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что встретится с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом в Париже, будет подписано письмо о намерениях Литвы приобрести французские самоходные артиллерийские установки CAESAR."Я встречаюсь сегодня с моим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, который приезжает в Париж на выставку Eurosatory. Наши связи в области обороны прочны: по такому случаю будет подписано письмо о намерениях на приобретение Литвой артиллерийских систем CAESAR", - написал глава минобороны Франции в понедельник в своем Twitter.Анушаускас также в своем аккаунте в соцсети сообщил о планах встретиться с Лекорню и подписать письмо о намерениях.Международная выставка вооружений и военной техники сухопутных войск Eurosatory в 2022 году пройдет с 13 по 17 июня. Она проводится под эгидой министерства обороны Франции с 1967 года один раз в два года.

https://ria.ru/20220610/smolensk-1794559130.html

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в мире, литва, франция, париж, минобороны франции, арвидас анушаускас