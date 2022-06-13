Рейтинг@Mail.ru
Во Франции рассказали о намерении Литвы купить их САУ CAESAR - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/litva-1795027228.html
Во Франции рассказали о намерении Литвы купить их САУ CAESAR
Во Франции рассказали о намерении Литвы купить их САУ CAESAR - РИА Новости, 13.06.2022
Во Франции рассказали о намерении Литвы купить их САУ CAESAR
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что встретится с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом в Париже, будет подписано письмо... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T14:13
2022-06-13T14:13
в мире
литва
франция
париж
минобороны франции
арвидас анушаускас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794751899_0:85:1703:1043_1920x0_80_0_0_97f1f4728f3a2e5e0028310372126349.jpg
ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что встретится с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом в Париже, будет подписано письмо о намерениях Литвы приобрести французские самоходные артиллерийские установки CAESAR."Я встречаюсь сегодня с моим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, который приезжает в Париж на выставку Eurosatory. Наши связи в области обороны прочны: по такому случаю будет подписано письмо о намерениях на приобретение Литвой артиллерийских систем CAESAR", - написал глава минобороны Франции в понедельник в своем Twitter.Анушаускас также в своем аккаунте в соцсети сообщил о планах встретиться с Лекорню и подписать письмо о намерениях.Международная выставка вооружений и военной техники сухопутных войск Eurosatory в 2022 году пройдет с 13 по 17 июня. Она проводится под эгидой министерства обороны Франции с 1967 года один раз в два года.
https://ria.ru/20220610/smolensk-1794559130.html
литва
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794751899_161:0:1552:1043_1920x0_80_0_0_13179610697007cd899a8c15ab35e38c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, франция, париж, минобороны франции, арвидас анушаускас
14:13 13.06.2022
 
Во Франции рассказали о намерении Литвы купить их САУ CAESAR

Во Франции рассказали о намерении Литвы купить их артиллерийские установки CAESAR

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка
Самоходная артиллерийская установка - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Самоходная артиллерийская установка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что встретится с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом в Париже, будет подписано письмо о намерениях Литвы приобрести французские самоходные артиллерийские установки CAESAR.
"Я встречаюсь сегодня с моим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, который приезжает в Париж на выставку Eurosatory. Наши связи в области обороны прочны: по такому случаю будет подписано письмо о намерениях на приобретение Литвой артиллерийских систем CAESAR", - написал глава минобороны Франции в понедельник в своем Twitter.
Анушаускас также в своем аккаунте в соцсети сообщил о планах встретиться с Лекорню и подписать письмо о намерениях.
Международная выставка вооружений и военной техники сухопутных войск Eurosatory в 2022 году пройдет с 13 по 17 июня. Она проводится под эгидой министерства обороны Франции с 1967 года один раз в два года.
Вид на Соборную гору в Смоленске - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 14:32
Литовский депутат призвал "вернуть" Смоленск и опозорился
 
В миреЛитваФранцияПарижМинобороны ФранцииАрвидас Анушаускас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала