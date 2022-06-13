https://ria.ru/20220613/litva-1795027228.html
Во Франции рассказали о намерении Литвы купить их САУ CAESAR
Во Франции рассказали о намерении Литвы купить их САУ CAESAR - РИА Новости, 13.06.2022
Во Франции рассказали о намерении Литвы купить их САУ CAESAR
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что встретится с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом в Париже, будет подписано письмо... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T14:13
2022-06-13T14:13
2022-06-13T14:13
в мире
литва
франция
париж
минобороны франции
арвидас анушаускас
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ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что встретится с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом в Париже, будет подписано письмо о намерениях Литвы приобрести французские самоходные артиллерийские установки CAESAR."Я встречаюсь сегодня с моим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, который приезжает в Париж на выставку Eurosatory. Наши связи в области обороны прочны: по такому случаю будет подписано письмо о намерениях на приобретение Литвой артиллерийских систем CAESAR", - написал глава минобороны Франции в понедельник в своем Twitter.Анушаускас также в своем аккаунте в соцсети сообщил о планах встретиться с Лекорню и подписать письмо о намерениях.Международная выставка вооружений и военной техники сухопутных войск Eurosatory в 2022 году пройдет с 13 по 17 июня. Она проводится под эгидой министерства обороны Франции с 1967 года один раз в два года.
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в мире, литва, франция, париж, минобороны франции, арвидас анушаускас
Во Франции рассказали о намерении Литвы купить их САУ CAESAR
Во Франции рассказали о намерении Литвы купить их артиллерийские установки CAESAR