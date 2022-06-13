04:20 13.06.2022 (обновлено: 08:47 13.06.2022)
Глава МИД Литвы рассказал о "разочаровании" из-за успехов России на Украине
Глава МИД Литвы Ландсбергис назвал неутешительными успехи России в спецоперации на Украине
© AP Photo / Olivier DoulieryМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
© AP Photo / Olivier Douliery
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Успехи российской армии в спецоперации на Украине вызывают "разочарование", заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Литовский дипломат пояснил, что последние события на фронте указывают на низкие шансы "нанести поражения" России.
"Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет", — высказался Ландсбергис.
По его мнению, Москва также успешно противодействует западным санкциям.
"Они способны выдержать это, и если они смогут стойко переносить давление в долгосрочной перспективе, то это значит, что мы находимся на очень опасной стадии геополитической реальности", — подчеркнул глава МИД Литвы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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