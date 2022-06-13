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Глава МИД Литвы рассказал о "разочаровании" из-за успехов России на Украине - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/litva-1794975161.html
Глава МИД Литвы рассказал о "разочаровании" из-за успехов России на Украине
Глава МИД Литвы рассказал о "разочаровании" из-за успехов России на Украине - РИА Новости, 13.06.2022
Глава МИД Литвы рассказал о "разочаровании" из-за успехов России на Украине
Успехи российской армии в спецоперации на Украине вызывают "разочарование", заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T04:20
2022-06-13T08:47
специальная военная операция на украине
украина
россия
литва
в мире
габриэлюс ландсбергис
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Успехи российской армии в спецоперации на Украине вызывают "разочарование", заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.Литовский дипломат пояснил, что последние события на фронте указывают на низкие шансы "нанести поражения" России.По его мнению, Москва также успешно противодействует западным санкциям."Они способны выдержать это, и если они смогут стойко переносить давление в долгосрочной перспективе, то это значит, что мы находимся на очень опасной стадии геополитической реальности", — подчеркнул глава МИД Литвы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/neft-1794974032.html
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украина, россия, литва, в мире, габриэлюс ландсбергис
04:20 13.06.2022 (обновлено: 08:47 13.06.2022)
 
Глава МИД Литвы рассказал о "разочаровании" из-за успехов России на Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис назвал неутешительными успехи России в спецоперации на Украине

© AP Photo / Olivier DoulieryМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Olivier Douliery
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Успехи российской армии в спецоперации на Украине вызывают "разочарование", заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Литовский дипломат пояснил, что последние события на фронте указывают на низкие шансы "нанести поражения" России.
"Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет", — высказался Ландсбергис.
По его мнению, Москва также успешно противодействует западным санкциям.
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"Они способны выдержать это, и если они смогут стойко переносить давление в долгосрочной перспективе, то это значит, что мы находимся на очень опасной стадии геополитической реальности", — подчеркнул глава МИД Литвы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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