https://ria.ru/20220613/litva-1794975161.html

Глава МИД Литвы рассказал о "разочаровании" из-за успехов России на Украине

Глава МИД Литвы рассказал о "разочаровании" из-за успехов России на Украине - РИА Новости, 13.06.2022

Глава МИД Литвы рассказал о "разочаровании" из-за успехов России на Украине

Успехи российской армии в спецоперации на Украине вызывают "разочарование", заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T04:20

2022-06-13T04:20

2022-06-13T08:47

специальная военная операция на украине

украина

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литва

в мире

габриэлюс ландсбергис

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Успехи российской армии в спецоперации на Украине вызывают "разочарование", заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.Литовский дипломат пояснил, что последние события на фронте указывают на низкие шансы "нанести поражения" России.По его мнению, Москва также успешно противодействует западным санкциям."Они способны выдержать это, и если они смогут стойко переносить давление в долгосрочной перспективе, то это значит, что мы находимся на очень опасной стадии геополитической реальности", — подчеркнул глава МИД Литвы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220613/neft-1794974032.html

https://ria.ru/20220611/ukraina-1794795983.html

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украина, россия, литва, в мире, габриэлюс ландсбергис