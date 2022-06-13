https://ria.ru/20220613/krym-1795006262.html

В Крыму сравнили Байдена со шкодливым ребенком, избегающим ответственности

В Крыму сравнили Байдена со шкодливым ребенком, избегающим ответственности - РИА Новости, 13.06.2022

В Крыму сравнили Байдена со шкодливым ребенком, избегающим ответственности

Глава крымского парламента Владимир Константинов после слов Джо Байдена об украинском конфликте сравнил президента США со шкодливым ребенком, избегающим... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:42

2022-06-13T11:42

2022-06-13T11:42

в мире

республика крым

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов после слов Джо Байдена об украинском конфликте сравнил президента США со шкодливым ребенком, избегающим ответственности за свои действия.Как отметил глава регионального парламента в своем Telegram-канале, Байден обвинил Дмитрия Зеленского в затянувшемся конфликте и заявил, что тот не придавал значения предупреждениям США в январе о возможности вооруженного противостояния с РФ."Что же касается вопроса об ответственности за происходящее, то здесь американский президент ведет себя как шкодливый ребенок, пытающийся перевести стрелки на всех вокруг, лишь бы не брать ответственности на себя. То у него Трамп во всем виновен, то Путин в США налоги вводит, то вот - Зеленский не слушается", - написал Константинов.По его словам, американцы разгоняли Украину навстречу России, делая столкновение неизбежным."И действительно они планировали его на февраль-март. Сейчас уже достаточно фактов и даже документов, свидетельствующих об этом. Но Зеленский до последнего не хотел убиваться, сопротивлялся, барахтался. Но изменить что-либо было не в компетенции марионетки", - подчеркнул глава крымского парламента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220226/sravnenie-1775262216.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788387683.html

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в мире, республика крым, владимир константинов, владимир путин, россия, сша, украина