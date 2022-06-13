https://ria.ru/20220613/korruptsiya-1795085049.html

Супруге Додона предъявят обвинение по делу о коррупции

Супруге Додона предъявят обвинение по делу о коррупции - РИА Новости, 13.06.2022

Супруге Додона предъявят обвинение по делу о коррупции

Супруга экс-президента Молдавии Игоря Додона проходит по тому же делу, что и он, сообщает в понедельник пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T21:24

2022-06-13T21:24

2022-06-13T21:24

в мире

игорь додон

владимир плахотнюк

майя санду

молдавия

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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Супруга экс-президента Молдавии Игоря Додона проходит по тому же делу, что и он, сообщает в понедельник пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.Ранее находящийся под домашним арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его супруге Галине Додон вручили повестку в прокуратуру.В пресс-службе учреждения уточнили, что имеется в виду дело под общим названием "Кулек". Речь идет об опубликованных в 2019 году видеокадрах из офиса Демократической партии Молдавии. На видео возглавлявший партию олигарх Владимир Плахотнюк передает Додону пакет, в котором, предположительно, были деньги. Додон тогда заявил, что опубликованные кадры - это видемонтаж, а обвинения против него сфабрикованы по заказу президента Майи Санду.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220602/tunis-1792502128.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, майя санду, молдавия