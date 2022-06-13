https://ria.ru/20220613/koronavirus-1795006848.html

В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом - РИА Новости, 13.06.2022

В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 108 человек, два человека умерли, сообщает в понедельник портал... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:45

2022-06-13T11:45

2022-06-13T11:45

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 108 человек, два человека умерли, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф.По данным, которые приводятся на портале, за указанный период скончались два человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 219 человек.

https://ria.ru/20220613/koronavirus-1795005776.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

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