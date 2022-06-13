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В России за сутки госпитализировали 724 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2022
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В России за сутки госпитализировали 724 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 724 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2022
В России за сутки госпитализировали 724 человека с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 724 человека с COVID-19, на 11,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:37
2022-06-13T11:37
специальная военная операция на украине
россия
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 724 человека с COVID-19, на 11,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 13 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 724 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,6%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 31 регионе, снижение - в 39 регионах, ситуация не изменилась в 15 субъектах страны.В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что почти три тысячи тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 56 человек."Выявлено 2996 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.Добавляется, что выздоровели за сутки 3684 человека, или на 5,9% больше в сравнении с 12 июня.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:37 13.06.2022
 
В России за сутки госпитализировали 724 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 2996 новых случаев COVID-19, умерли 56 пациентов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 724 человека с COVID-19, на 11,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 13 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 724 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,6%", - говорится в сообщении.
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В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что почти три тысячи тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 56 человек.
"Выявлено 2996 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что выздоровели за сутки 3684 человека, или на 5,9% больше в сравнении с 12 июня.
 
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