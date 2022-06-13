https://ria.ru/20220613/koronavirus-1795005776.html

В России за сутки госпитализировали 724 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 724 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2022

В России за сутки госпитализировали 724 человека с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 724 человека с COVID-19, на 11,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:37

2022-06-13T11:37

2022-06-13T11:37

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 724 человека с COVID-19, на 11,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 13 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 724 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,6%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 31 регионе, снижение - в 39 регионах, ситуация не изменилась в 15 субъектах страны.В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что почти три тысячи тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 56 человек."Выявлено 2996 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.Добавляется, что выздоровели за сутки 3684 человека, или на 5,9% больше в сравнении с 12 июня.

https://ria.ru/20220612/covid-1794949646.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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