https://ria.ru/20220613/koronavirus-1795005776.html
В России за сутки госпитализировали 724 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 724 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2022
В России за сутки госпитализировали 724 человека с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 724 человека с COVID-19, на 11,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:37
2022-06-13T11:37
2022-06-13T11:37
специальная военная операция на украине
россия
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840830_0:44:2970:1715_1920x0_80_0_0_ca3966e700ee35e175aaa567f72ae87e.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 724 человека с COVID-19, на 11,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 13 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 724 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,6%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 31 регионе, снижение - в 39 регионах, ситуация не изменилась в 15 субъектах страны.В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что почти три тысячи тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 56 человек."Выявлено 2996 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.Добавляется, что выздоровели за сутки 3684 человека, или на 5,9% больше в сравнении с 12 июня.
https://ria.ru/20220612/covid-1794949646.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840830_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_b5744c5105230bfab0fbdd118547ddde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 724 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 2996 новых случаев COVID-19, умерли 56 пациентов
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
В РФ за сутки госпитализированы 724 человека с COVID-19, на 11,6% меньше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 13 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 724 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,6%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 31 регионе, снижение - в 39 регионах, ситуация не изменилась в 15 субъектах страны.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что почти три тысячи тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России
за сутки, умерли 56 человек.
"Выявлено 2996 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что выздоровели за сутки 3684 человека, или на 5,9% больше в сравнении с 12 июня.