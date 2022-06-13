https://ria.ru/20220613/kontakty-1794975874.html

Посол России в Канаде оценил уровень контактов с Оттавой

Посол России в Канаде оценил уровень контактов с Оттавой - РИА Новости, 13.06.2022

Посол России в Канаде оценил уровень контактов с Оттавой

Москва удовлетворена уровнем и характером контактов с Канадой, несмотря на высказывания главы МИД этой страны Мелани Жоли о бессмысленности общения с Россией,... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T05:05

2022-06-13T05:05

2022-06-13T05:05

россия

канада

оттава

в мире

олег степанов

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Москва удовлетворена уровнем и характером контактов с Канадой, несмотря на высказывания главы МИД этой страны Мелани Жоли о бессмысленности общения с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.Таким образом дипломат прокомментировал осудительное заявление главы канадского МИД Жоли, назвавшей ранее неприемлемым посещение представителем ее ведомства приема в посольстве РФ по случаю Дня России. Как отметил посол, "карьерные дипломаты понимают, что работать надо всегда"."Мы работаем спокойно, и такие сюжеты и вспышки, когда на пустом месте кто-то хочет сделать скандал из-за того, что представитель государственного протокола Канады пришел к нам на прием, как это принято везде и повсюду. Из этого сделать какой-то политический сюжет — на это мы смотрим с улыбкой", — добавил глава российской дипмиссии в Оттаве.Прием в посольстве РФ в Канаде состоялся 10 июня. На нем, как сообщали в дипмиссии, присутствовали в том числе представители общественности и канадского МИД.

https://ria.ru/20220613/posolstvo-1794975377.html

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россия, канада, оттава, в мире, олег степанов, вашингтон