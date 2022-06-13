Посол России в Канаде оценил уровень контактов с Оттавой
Посол Степанов: Россия довольна контактами с Канадой вопреки заявлениям главы ее МИД
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Москва удовлетворена уровнем и характером контактов с Канадой, несмотря на высказывания главы МИД этой страны Мелани Жоли о бессмысленности общения с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Мы практически ежедневно находимся в контакте, у нас есть очень много вопросов повседневной повестки и практических сюжетов, которые требуют решений. И я, и советник-посланник, и наши дипломаты регулярно взаимодействуют со своими контр-партнерами в МИД Канады. С точки зрения общения между посольством и МИД все проходит в нормальном профессиональном режиме. Мы с большим удовлетворением оцениваем качество наших контактов. МИД Канады — профессиональная служба со своими традициями", — сказал по телефону Степанов.
Таким образом дипломат прокомментировал осудительное заявление главы канадского МИД Жоли, назвавшей ранее неприемлемым посещение представителем ее ведомства приема в посольстве РФ по случаю Дня России. Как отметил посол, "карьерные дипломаты понимают, что работать надо всегда".
"Мы работаем спокойно, и такие сюжеты и вспышки, когда на пустом месте кто-то хочет сделать скандал из-за того, что представитель государственного протокола Канады пришел к нам на прием, как это принято везде и повсюду. Из этого сделать какой-то политический сюжет — на это мы смотрим с улыбкой", — добавил глава российской дипмиссии в Оттаве.
Прием в посольстве РФ в Канаде состоялся 10 июня. На нем, как сообщали в дипмиссии, присутствовали в том числе представители общественности и канадского МИД.