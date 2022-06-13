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Посол России в Канаде оценил уровень контактов с Оттавой - РИА Новости, 13.06.2022
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Посол России в Канаде оценил уровень контактов с Оттавой
Посол России в Канаде оценил уровень контактов с Оттавой - РИА Новости, 13.06.2022
Посол России в Канаде оценил уровень контактов с Оттавой
Москва удовлетворена уровнем и характером контактов с Канадой, несмотря на высказывания главы МИД этой страны Мелани Жоли о бессмысленности общения с Россией,... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T05:05
2022-06-13T05:05
россия
канада
оттава
в мире
олег степанов
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Москва удовлетворена уровнем и характером контактов с Канадой, несмотря на высказывания главы МИД этой страны Мелани Жоли о бессмысленности общения с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.Таким образом дипломат прокомментировал осудительное заявление главы канадского МИД Жоли, назвавшей ранее неприемлемым посещение представителем ее ведомства приема в посольстве РФ по случаю Дня России. Как отметил посол, "карьерные дипломаты понимают, что работать надо всегда"."Мы работаем спокойно, и такие сюжеты и вспышки, когда на пустом месте кто-то хочет сделать скандал из-за того, что представитель государственного протокола Канады пришел к нам на прием, как это принято везде и повсюду. Из этого сделать какой-то политический сюжет — на это мы смотрим с улыбкой", — добавил глава российской дипмиссии в Оттаве.Прием в посольстве РФ в Канаде состоялся 10 июня. На нем, как сообщали в дипмиссии, присутствовали в том числе представители общественности и канадского МИД.
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россия, канада, оттава, в мире, олег степанов, вашингтон
05:05 13.06.2022
 
Посол России в Канаде оценил уровень контактов с Оттавой

Посол Степанов: Россия довольна контактами с Канадой вопреки заявлениям главы ее МИД

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТоронто
Торонто - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Торонто
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Москва удовлетворена уровнем и характером контактов с Канадой, несмотря на высказывания главы МИД этой страны Мелани Жоли о бессмысленности общения с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Мы практически ежедневно находимся в контакте, у нас есть очень много вопросов повседневной повестки и практических сюжетов, которые требуют решений. И я, и советник-посланник, и наши дипломаты регулярно взаимодействуют со своими контр-партнерами в МИД Канады. С точки зрения общения между посольством и МИД все проходит в нормальном профессиональном режиме. Мы с большим удовлетворением оцениваем качество наших контактов. МИД Канады — профессиональная служба со своими традициями", — сказал по телефону Степанов.

Таким образом дипломат прокомментировал осудительное заявление главы канадского МИД Жоли, назвавшей ранее неприемлемым посещение представителем ее ведомства приема в посольстве РФ по случаю Дня России. Как отметил посол, "карьерные дипломаты понимают, что работать надо всегда".
"Мы работаем спокойно, и такие сюжеты и вспышки, когда на пустом месте кто-то хочет сделать скандал из-за того, что представитель государственного протокола Канады пришел к нам на прием, как это принято везде и повсюду. Из этого сделать какой-то политический сюжет — на это мы смотрим с улыбкой", — добавил глава российской дипмиссии в Оттаве.
Прием в посольстве РФ в Канаде состоялся 10 июня. На нем, как сообщали в дипмиссии, присутствовали в том числе представители общественности и канадского МИД.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
04:59
Посол в Оттаве раскритиковал заявления главы МИД Канады
 
РоссияКанадаОттаваВ миреОлег СтепановВашингтон
 
 
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