https://ria.ru/20220613/klinton-1795018764.html

Клинтон раскритиковала Макрона после его слов о России

Клинтон раскритиковала Макрона после его слов о России - РИА Новости, 13.06.2022

Клинтон раскритиковала Макрона после его слов о России

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала позицию президента Франции Эммануэля Макрона по отношению к России и высказалась против... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T13:06

2022-06-13T13:06

2022-06-13T13:46

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хиллари клинтон

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала позицию президента Франции Эммануэля Макрона по отношению к России и высказалась против переговоров с Москвой, пишет газета Le Point. Ранее французский лидер, комментируя контакты с Владимиром Путиным, заявил, что "нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии". "Когда говорят, что не нужно унижать, честно, мне кажется, это уже пройденный этап. Путин уже давно нарушил красную линию", — отметила Клинтон.По ее мнению, президент России "считает себя Петром Великим", который вел "бесконечную войну против Швеции, стран Прибалтики, Скандинавии и стран Севера на протяжении двадцати лет".Кроме того, экс-госсекретарь сослалась на мнение лидеров Польши и прибалтийских стран которые, как ей кажется, "гораздо яснее видят, какие у Путина цели". Таким образом, политик заключила, что время для диалога еще не пришло. Клинтон занимала пост госсекретаря во время первого срока Барака Обамы. На президентских выборах 2016 года она была кандидатом от Демократической партии. После поражения экс-глава Госдепа стала одним из инициаторов расследования о якобы вмешательстве России и связях победившего тогда Дональда Трампа с Москвой. Позднее расследовавший это дело спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел никаких свидетельств "сговора".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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https://ria.ru/20220517/druzya-1789037421.html

https://ria.ru/20220613/evropa-1794905919.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, нато, сша, джо байден, владимир путин, хиллари клинтон