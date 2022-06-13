Власти Молдавии анализируют вопрос возможного выхода страны из СНГ
Попеску: Кишинев не готов говорить о выходе республики из СНГ, но анализирует этот вопрос
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Кишинев еще не готов высказаться о выходе республики из СНГ, однако эта тема в контексте процесса евроинтеграции страны анализируется, заявил в понедельник министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску.
Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.
"Мы говорим ясно. Наш приоритет – евроинтеграция. Поэтому анализ ситуации относительно целесообразности членства Молдавии в составе Содружества независимых государств уже происходит", - сказал Попеску в эфире кишиневского телеканала PRO TV.
Министр сообщил, что Молдавия давно не участвует в политических инициативах СНГ.
"А большая часть соглашений в рамках Содружества проходит "фильтр" их соответствия нашим европейским устремлениям", - заявил Попеску.
В середине мая председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что решение о целесообразности участия Молдавии в СНГ будет принято после окончания боевых действий на Украине.
7 июня, 13:07Москалькова предложила создать Совет омбудсменов СНГ