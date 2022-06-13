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Власти Молдавии анализируют вопрос возможного выхода страны из СНГ - РИА Новости, 13.06.2022
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Власти Молдавии анализируют вопрос возможного выхода страны из СНГ
Власти Молдавии анализируют вопрос возможного выхода страны из СНГ - РИА Новости, 13.06.2022
Власти Молдавии анализируют вопрос возможного выхода страны из СНГ
Кишинев еще не готов высказаться о выходе республики из СНГ, однако эта тема в контексте процесса евроинтеграции страны анализируется, заявил в понедельник... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T23:23
2022-06-13T23:23
в мире
майя санду
игорь гросу
молдавия
люксембург (округ)
грузия
евросоюз
снг
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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Кишинев еще не готов высказаться о выходе республики из СНГ, однако эта тема в контексте процесса евроинтеграции страны анализируется, заявил в понедельник министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску.Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.Министр сообщил, что Молдавия давно не участвует в политических инициативах СНГ."А большая часть соглашений в рамках Содружества проходит "фильтр" их соответствия нашим европейским устремлениям", - заявил Попеску.В середине мая председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что решение о целесообразности участия Молдавии в СНГ будет принято после окончания боевых действий на Украине.
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в мире, майя санду, игорь гросу, молдавия, люксембург (округ), грузия, евросоюз, снг
23:23 13.06.2022
 
Власти Молдавии анализируют вопрос возможного выхода страны из СНГ

Попеску: Кишинев не готов говорить о выходе республики из СНГ, но анализирует этот вопрос

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Кишинев еще не готов высказаться о выходе республики из СНГ, однако эта тема в контексте процесса евроинтеграции страны анализируется, заявил в понедельник министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску.
Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.
"Мы говорим ясно. Наш приоритет – евроинтеграция. Поэтому анализ ситуации относительно целесообразности членства Молдавии в составе Содружества независимых государств уже происходит", - сказал Попеску в эфире кишиневского телеканала PRO TV.
Министр сообщил, что Молдавия давно не участвует в политических инициативах СНГ.
"А большая часть соглашений в рамках Содружества проходит "фильтр" их соответствия нашим европейским устремлениям", - заявил Попеску.
В середине мая председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что решение о целесообразности участия Молдавии в СНГ будет принято после окончания боевых действий на Украине.
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В миреМайя СандуИгорь ГросуМолдавияЛюксембург (округ)ГрузияЕвросоюзСНГ
 
 
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