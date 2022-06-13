https://ria.ru/20220613/kishinev-1795095599.html

Власти Молдавии анализируют вопрос возможного выхода страны из СНГ

Власти Молдавии анализируют вопрос возможного выхода страны из СНГ - РИА Новости, 13.06.2022

Власти Молдавии анализируют вопрос возможного выхода страны из СНГ

Кишинев еще не готов высказаться о выходе республики из СНГ, однако эта тема в контексте процесса евроинтеграции страны анализируется, заявил в понедельник... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T23:23

2022-06-13T23:23

2022-06-13T23:23

в мире

майя санду

игорь гросу

молдавия

люксембург (округ)

грузия

евросоюз

снг

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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Кишинев еще не готов высказаться о выходе республики из СНГ, однако эта тема в контексте процесса евроинтеграции страны анализируется, заявил в понедельник министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску.Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.Министр сообщил, что Молдавия давно не участвует в политических инициативах СНГ."А большая часть соглашений в рамках Содружества проходит "фильтр" их соответствия нашим европейским устремлениям", - заявил Попеску.В середине мая председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что решение о целесообразности участия Молдавии в СНГ будет принято после окончания боевых действий на Украине.

https://ria.ru/20220607/ombudsmeny-1793713369.html

молдавия

люксембург (округ)

грузия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, майя санду, игорь гросу, молдавия, люксембург (округ), грузия, евросоюз, снг