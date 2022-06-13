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Шеф Пентагона призовет союзников США продолжить военную поддержку Киева - РИА Новости, 13.06.2022
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Шеф Пентагона призовет союзников США продолжить военную поддержку Киева
Шеф Пентагона призовет союзников США продолжить военную поддержку Киева - РИА Новости, 13.06.2022
Шеф Пентагона призовет союзников США продолжить военную поддержку Киева
Министр обороны США Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине, которая запланирована в Европе на текущей неделе, намерен призвать союзников США... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T23:34
2022-06-13T23:47
в мире
цены на нефть
украина
сша
европа
нато
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине, которая запланирована в Европе на текущей неделе, намерен призвать союзников США продолжать военную поддержку Киева, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Министр обороны Остин на текущей неделе будет находиться с визитом в Европе, где у него состоится новый раунд переговоров контактной группы по Украине. Он встретится с главами оборонных ведомств и начальниками генеральных штабов нескольких десятков стран, чтобы попросить их, в том числе, продолжать поставки военного снаряжения Украине", - сказала Жан-Пьер на брифинге.Согласно обнародованному ранее заявлению НАТО, 15 июня в штаб-квартире альянса пройдет новое заседание контактной группы по Украине, организованное США. Параллельно с этим министры обороны стран НАТО с участием стран-партнеров (Украины, Грузии, Финляндии и Швеции) 15-16 июня проведут встречу в Брюсселе.
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в мире, цены на нефть, украина, сша, европа, нато
23:34 13.06.2022 (обновлено: 23:47 13.06.2022)
 
Шеф Пентагона призовет союзников США продолжить военную поддержку Киева

Шеф Пентагона призовет союзников США продолжить военную поддержку Киева

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине, которая запланирована в Европе на текущей неделе, намерен призвать союзников США продолжать военную поддержку Киева, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Министр обороны Остин на текущей неделе будет находиться с визитом в Европе, где у него состоится новый раунд переговоров контактной группы по Украине. Он встретится с главами оборонных ведомств и начальниками генеральных штабов нескольких десятков стран, чтобы попросить их, в том числе, продолжать поставки военного снаряжения Украине", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
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Согласно обнародованному ранее заявлению НАТО, 15 июня в штаб-квартире альянса пройдет новое заседание контактной группы по Украине, организованное США. Параллельно с этим министры обороны стран НАТО с участием стран-партнеров (Украины, Грузии, Финляндии и Швеции) 15-16 июня проведут встречу в Брюсселе.
 
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