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В Чувашии возбудили дело после столкновения катера с баржей - РИА Новости, 13.06.2022
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В Чувашии возбудили дело после столкновения катера с баржей
В Чувашии возбудили дело после столкновения катера с баржей - РИА Новости, 13.06.2022
В Чувашии возбудили дело после столкновения катера с баржей
Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта возбуждено в Чувашии после столкновения катера с баржей, во время которого погибли 4 человека, РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:22
2022-06-13T11:22
происшествия
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта возбуждено в Чувашии после столкновения катера с баржей, во время которого погибли 4 человека, сообщает Центральное&nbsp; межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Следствием установлено, что 12 июня в 23:50 на 1147-м километре судового хода реки Волга вблизи поселка Шешкары произошло столкновение моторного катера Voyager 67 с баржей (груз - гипс). В результате столкновения погибли четверо мужчин, находившихся в катере. Очевидцы пояснили, что катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.
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происшествия, чувашская республика (чувашия)
11:22 13.06.2022
 
В Чувашии возбудили дело после столкновения катера с баржей

СК возбудил дело после гибели четырех человек при столкновении катера с баржей в Чувашии

© Приволжская транспортная прокуратура12 июня 2022 года около 23 часов 55 минут на 1147 км судового хода реки Волга произошло столкновение катера "Волжанка Voyager 67" с теплоходом "Коломенский 803"
12 июня 2022 года около 23 часов 55 минут на 1147 км судового хода реки Волга произошло столкновение катера Волжанка Voyager 67 с теплоходом Коломенский 803
© Приволжская транспортная прокуратура
12 июня 2022 года около 23 часов 55 минут на 1147 км судового хода реки Волга произошло столкновение катера "Волжанка Voyager 67" с теплоходом "Коломенский 803". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта возбуждено в Чувашии после столкновения катера с баржей, во время которого погибли 4 человека, сообщает Центральное  межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Следствием установлено, что 12 июня в 23:50 на 1147-м километре судового хода реки Волга вблизи поселка Шешкары произошло столкновение моторного катера Voyager 67 с баржей (груз - гипс). В результате столкновения погибли четверо мужчин, находившихся в катере. Очевидцы пояснили, что катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.
12 июня 2022 года около 23 часов 55 минут на 1147 км судового хода реки Волга произошло столкновение катера Волжанка Voyager 67 с теплоходом Коломенский 803
11:00
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