https://ria.ru/20220613/kater-1795003409.html

В Чувашии возбудили дело после столкновения катера с баржей

В Чувашии возбудили дело после столкновения катера с баржей - РИА Новости, 13.06.2022

В Чувашии возбудили дело после столкновения катера с баржей

Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта возбуждено в Чувашии после столкновения катера с баржей, во время которого погибли 4 человека, РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:22

2022-06-13T11:22

2022-06-13T11:22

происшествия

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта возбуждено в Чувашии после столкновения катера с баржей, во время которого погибли 4 человека, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Следствием установлено, что 12 июня в 23:50 на 1147-м километре судового хода реки Волга вблизи поселка Шешкары произошло столкновение моторного катера Voyager 67 с баржей (груз - гипс). В результате столкновения погибли четверо мужчин, находившихся в катере. Очевидцы пояснили, что катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.

https://ria.ru/20220613/rechnoy-1795000352.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чувашская республика (чувашия)