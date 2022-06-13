https://ria.ru/20220613/kater-1795003409.html
В Чувашии возбудили дело после столкновения катера с баржей
В Чувашии возбудили дело после столкновения катера с баржей - РИА Новости, 13.06.2022
В Чувашии возбудили дело после столкновения катера с баржей
Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта возбуждено в Чувашии после столкновения катера с баржей, во время которого погибли 4 человека, РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:22
2022-06-13T11:22
2022-06-13T11:22
происшествия
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта возбуждено в Чувашии после столкновения катера с баржей, во время которого погибли 4 человека, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Следствием установлено, что 12 июня в 23:50 на 1147-м километре судового хода реки Волга вблизи поселка Шешкары произошло столкновение моторного катера Voyager 67 с баржей (груз - гипс). В результате столкновения погибли четверо мужчин, находившихся в катере. Очевидцы пояснили, что катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.
https://ria.ru/20220613/rechnoy-1795000352.html
чувашская республика (чувашия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чувашская республика (чувашия)
В Чувашии возбудили дело после столкновения катера с баржей
СК возбудил дело после гибели четырех человек при столкновении катера с баржей в Чувашии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости.
Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта возбуждено в Чувашии после столкновения катера с баржей, во время которого погибли 4 человека, сообщает
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Следствием установлено, что 12 июня в 23:50 на 1147-м километре судового хода реки Волга вблизи поселка Шешкары произошло столкновение моторного катера Voyager 67 с баржей (груз - гипс). В результате столкновения погибли четверо мужчин, находившихся в катере. Очевидцы пояснили, что катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.