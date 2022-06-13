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﻿﻿"Не воюйте с чеченцами": Кадыров опубликовал призыв украинского боевика﻿ - РИА Новости, 14.06.2022
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﻿﻿"Не воюйте с чеченцами": Кадыров опубликовал призыв украинского боевика﻿
﻿﻿"Не воюйте с чеченцами": Кадыров опубликовал призыв украинского боевика﻿ - РИА Новости, 14.06.2022
﻿﻿"Не воюйте с чеченцами": Кадыров опубликовал призыв украинского боевика﻿
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором пленный раненый украинский боевик советует "никогда не воевать с чеченцами". РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-13T23:04
2022-06-14T09:21
владимир путин
россия
украина
винницкая область
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ГРОЗНЫЙ, 13 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором пленный раненый украинский боевик советует "никогда не воевать с чеченцами"."Никогда не воюйте с чеченцами" — это простая истина, которую еще не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают ее. Как, например, Антон Максимец из Винницкой области, который попал в плен к нашим бойцам в районе Ташковки. Антон Анатольевич не только искренне жалеет, что дерзнул воевать против чеченцев, но и что вообще приехал в Ташковку", — написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, россия, украина, винницкая область
23:04 13.06.2022 (обновлено: 09:21 14.06.2022)
 
﻿﻿"Не воюйте с чеченцами": Кадыров опубликовал призыв украинского боевика﻿

Кадыров опубликовал видео с призывом украинского боевика никогда не воевать с чеченцами

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 13 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором пленный раненый украинский боевик советует "никогда не воевать с чеченцами".
"Никогда не воюйте с чеченцами" — это простая истина, которую еще не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают ее. Как, например, Антон Максимец из Винницкой области, который попал в плен к нашим бойцам в районе Ташковки. Антон Анатольевич не только искренне жалеет, что дерзнул воевать против чеченцев, но и что вообще приехал в Ташковку", — написал Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаВинницкая область
 
 
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