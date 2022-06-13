https://ria.ru/20220613/izrail-1795040936.html

Власти Израиля призвали граждан воздержаться от полетов в Турцию

Власти Израиля призвали граждан воздержаться от полетов в Турцию - РИА Новости, 13.06.2022

Власти Израиля призвали граждан воздержаться от полетов в Турцию

Израиль призывает своих граждан воздержаться от полетов в Турцию, если в этом нет жизненной необходимости, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:39

2022-06-13T15:39

2022-06-13T15:39

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн – РИА Новости. Израиль призывает своих граждан воздержаться от полетов в Турцию, если в этом нет жизненной необходимости, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид."После событий последних недель в Турции и после серии попыток иранских терактов против израильтян, отправившихся на отдых в Стамбул, призываем израильтян не летать в Стамбул и, если у вас нет жизненной необходимости, не летать в Турцию вообще. Если вы уже находитесь в Стамбуле, возвращайтесь в Израиль как можно скорее", - сказал Лапид на заседании парламентской фракции "Еш Атид".По его словам, террористические акты готовились против израильтян, отправившихся в отпуск, "террористы целенаправленно выбирают израильских граждан, чтобы похищать или убивать их"."Это может произойти с кем угодно. Это реальная и непосредственная опасность. Если вы запланировали полет в Стамбул - отмените. Никакой отпуск не стоит вашей жизни и жизни ваших близких. Прислушайтесь к рекомендациям, которые мы выпускаем, мы постоянно обновляем инструкции в соответствии с оценкой ситуации", - сказал министр.Лапид также выразил благодарность правительству Турции за усилия, которые оно прилагает для защиты жизни израильских граждан.

https://ria.ru/20220611/aeroport-1794705106.html

https://ria.ru/20220612/iran-1794824159.html

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в мире, турция, израиль, стамбул