https://ria.ru/20220613/izrail-1795040936.html
Власти Израиля призвали граждан воздержаться от полетов в Турцию
Власти Израиля призвали граждан воздержаться от полетов в Турцию - РИА Новости, 13.06.2022
Власти Израиля призвали граждан воздержаться от полетов в Турцию
Израиль призывает своих граждан воздержаться от полетов в Турцию, если в этом нет жизненной необходимости, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:39
2022-06-13T15:39
2022-06-13T15:39
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн – РИА Новости. Израиль призывает своих граждан воздержаться от полетов в Турцию, если в этом нет жизненной необходимости, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид."После событий последних недель в Турции и после серии попыток иранских терактов против израильтян, отправившихся на отдых в Стамбул, призываем израильтян не летать в Стамбул и, если у вас нет жизненной необходимости, не летать в Турцию вообще. Если вы уже находитесь в Стамбуле, возвращайтесь в Израиль как можно скорее", - сказал Лапид на заседании парламентской фракции "Еш Атид".По его словам, террористические акты готовились против израильтян, отправившихся в отпуск, "террористы целенаправленно выбирают израильских граждан, чтобы похищать или убивать их"."Это может произойти с кем угодно. Это реальная и непосредственная опасность. Если вы запланировали полет в Стамбул - отмените. Никакой отпуск не стоит вашей жизни и жизни ваших близких. Прислушайтесь к рекомендациям, которые мы выпускаем, мы постоянно обновляем инструкции в соответствии с оценкой ситуации", - сказал министр.Лапид также выразил благодарность правительству Турции за усилия, которые оно прилагает для защиты жизни израильских граждан.
https://ria.ru/20220611/aeroport-1794705106.html
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в мире, турция, израиль, стамбул
Власти Израиля призвали граждан воздержаться от полетов в Турцию
Министр иностранных дел Израиля Лапид призвал граждан воздержаться от полетов в Турцию
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн – РИА Новости. Израиль призывает своих граждан воздержаться от полетов в Турцию, если в этом нет жизненной необходимости, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.
"После событий последних недель в Турции
и после серии попыток иранских терактов против израильтян, отправившихся на отдых в Стамбул
, призываем израильтян не летать в Стамбул и, если у вас нет жизненной необходимости, не летать в Турцию вообще. Если вы уже находитесь в Стамбуле, возвращайтесь в Израиль
как можно скорее", - сказал Лапид на заседании парламентской фракции "Еш Атид".
По его словам, террористические акты готовились против израильтян, отправившихся в отпуск, "террористы целенаправленно выбирают израильских граждан, чтобы похищать или убивать их".
"Это может произойти с кем угодно. Это реальная и непосредственная опасность. Если вы запланировали полет в Стамбул - отмените. Никакой отпуск не стоит вашей жизни и жизни ваших близких. Прислушайтесь к рекомендациям, которые мы выпускаем, мы постоянно обновляем инструкции в соответствии с оценкой ситуации", - сказал министр.
Лапид также выразил благодарность правительству Турции за усилия, которые оно прилагает для защиты жизни израильских граждан.