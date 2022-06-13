Рейтинг@Mail.ru
Израиль нарушал воздушное пространство Ливана 22 тысячи раз с 2007 года - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/izrail-1794974450.html
Израиль нарушал воздушное пространство Ливана 22 тысячи раз с 2007 года
Израиль нарушал воздушное пространство Ливана 22 тысячи раз с 2007 года - РИА Новости, 13.06.2022
Израиль нарушал воздушное пространство Ливана 22 тысячи раз с 2007 года
Израильская военная авиация нарушала воздушное пространство Ливана 22 111 раз с 2007 года, говорится в исследовании, опубликованном на портале airpressure.info. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T03:48
2022-06-13T03:48
в мире
ливан
сирия
оон
совет безопасности оон
израиль
тель-авив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b854de10d7de2102cd14b4c9e50fb83.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Израильская военная авиация нарушала воздушное пространство Ливана 22 111 раз с 2007 года, говорится в исследовании, опубликованном на портале airpressure.info.Согласно исследованию, за этот период израильские истребители вторгались в воздушное пространство страны более восьми тысяч раз, а беспилотники — 13 тысяч.Как отмечается в исследовании, в связи с частым появлением израильских самолетов и беспилотников жители Ливана находятся в "подвешенном состоянии".Израильские ВВС регулярно нарушают воздушное пространство Ливана, осуществляя разведывательные полеты над южным Ливаном, районом Бекаа, а также над центральной частью страны. Израильские истребители, в частности, используют воздушное пространство Ливана для нанесения ударов по территории Сирии.Ливанские власти неоднократно направляли ноту протеста в ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив и призвать уважать суверенитет Ливана и соблюдать пункты резолюции 1701 СБ ООН от 2006 года, принятой после последнего ливано-израильского вооруженного конфликта.
https://ria.ru/20220611/aeroport-1794705106.html
ливан
сирия
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_78196decd6475ad384cb39615d89c675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, сирия, оон, совет безопасности оон, израиль, тель-авив
03:48 13.06.2022
 
Израиль нарушал воздушное пространство Ливана 22 тысячи раз с 2007 года

Исследование: Израиль нарушал воздушное пространство Ливана 22 тысячи раз с 2007 года

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Израильская военная авиация нарушала воздушное пространство Ливана 22 111 раз с 2007 года, говорится в исследовании, опубликованном на портале airpressure.info.
Согласно исследованию, за этот период израильские истребители вторгались в воздушное пространство страны более восьми тысяч раз, а беспилотники — 13 тысяч.
Как отмечается в исследовании, в связи с частым появлением израильских самолетов и беспилотников жители Ливана находятся в "подвешенном состоянии".
Израильские ВВС регулярно нарушают воздушное пространство Ливана, осуществляя разведывательные полеты над южным Ливаном, районом Бекаа, а также над центральной частью страны. Израильские истребители, в частности, используют воздушное пространство Ливана для нанесения ударов по территории Сирии.
Ливанские власти неоднократно направляли ноту протеста в ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив и призвать уважать суверенитет Ливана и соблюдать пункты резолюции 1701 СБ ООН от 2006 года, принятой после последнего ливано-израильского вооруженного конфликта.
Дамаск. Аэропорт - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 00:08
ВПП аэропорта Дамаска выведены из строя после удара ВВС Израиля
 
В миреЛиванСирияООНСовет Безопасности ООНИзраильТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала