https://ria.ru/20220613/izrail-1794974450.html

Израиль нарушал воздушное пространство Ливана 22 тысячи раз с 2007 года

Израиль нарушал воздушное пространство Ливана 22 тысячи раз с 2007 года - РИА Новости, 13.06.2022

Израиль нарушал воздушное пространство Ливана 22 тысячи раз с 2007 года

Израильская военная авиация нарушала воздушное пространство Ливана 22 111 раз с 2007 года, говорится в исследовании, опубликованном на портале airpressure.info. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T03:48

2022-06-13T03:48

2022-06-13T03:48

в мире

ливан

сирия

оон

совет безопасности оон

израиль

тель-авив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b854de10d7de2102cd14b4c9e50fb83.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Израильская военная авиация нарушала воздушное пространство Ливана 22 111 раз с 2007 года, говорится в исследовании, опубликованном на портале airpressure.info.Согласно исследованию, за этот период израильские истребители вторгались в воздушное пространство страны более восьми тысяч раз, а беспилотники — 13 тысяч.Как отмечается в исследовании, в связи с частым появлением израильских самолетов и беспилотников жители Ливана находятся в "подвешенном состоянии".Израильские ВВС регулярно нарушают воздушное пространство Ливана, осуществляя разведывательные полеты над южным Ливаном, районом Бекаа, а также над центральной частью страны. Израильские истребители, в частности, используют воздушное пространство Ливана для нанесения ударов по территории Сирии.Ливанские власти неоднократно направляли ноту протеста в ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив и призвать уважать суверенитет Ливана и соблюдать пункты резолюции 1701 СБ ООН от 2006 года, принятой после последнего ливано-израильского вооруженного конфликта.

https://ria.ru/20220611/aeroport-1794705106.html

ливан

сирия

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, сирия, оон, совет безопасности оон, израиль, тель-авив