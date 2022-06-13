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Израиль нарушал воздушное пространство Ливана 22 тысячи раз с 2007 года
Израиль нарушал воздушное пространство Ливана 22 тысячи раз с 2007 года - РИА Новости, 13.06.2022
Израиль нарушал воздушное пространство Ливана 22 тысячи раз с 2007 года
Израильская военная авиация нарушала воздушное пространство Ливана 22 111 раз с 2007 года, говорится в исследовании, опубликованном на портале airpressure.info. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T03:48
2022-06-13T03:48
2022-06-13T03:48
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Израильская военная авиация нарушала воздушное пространство Ливана 22 111 раз с 2007 года, говорится в исследовании, опубликованном на портале airpressure.info.Согласно исследованию, за этот период израильские истребители вторгались в воздушное пространство страны более восьми тысяч раз, а беспилотники — 13 тысяч.Как отмечается в исследовании, в связи с частым появлением израильских самолетов и беспилотников жители Ливана находятся в "подвешенном состоянии".Израильские ВВС регулярно нарушают воздушное пространство Ливана, осуществляя разведывательные полеты над южным Ливаном, районом Бекаа, а также над центральной частью страны. Израильские истребители, в частности, используют воздушное пространство Ливана для нанесения ударов по территории Сирии.Ливанские власти неоднократно направляли ноту протеста в ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив и призвать уважать суверенитет Ливана и соблюдать пункты резолюции 1701 СБ ООН от 2006 года, принятой после последнего ливано-израильского вооруженного конфликта.
https://ria.ru/20220611/aeroport-1794705106.html
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в мире, ливан, сирия, оон, совет безопасности оон, израиль, тель-авив
Израиль нарушал воздушное пространство Ливана 22 тысячи раз с 2007 года
Исследование: Израиль нарушал воздушное пространство Ливана 22 тысячи раз с 2007 года