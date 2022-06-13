https://ria.ru/20220613/ispaniya-1795051542.html
Финское судно доставило в Испанию 18 тысяч тонн украинской кукурузы
Финское судно доставило в Испанию 18 тысяч тонн украинской кукурузы - РИА Новости, 13.06.2022
Финское судно доставило в Испанию 18 тысяч тонн украинской кукурузы
Финское судно Alppila доставило в понедельник в испанский порт города Ла-Корунья 18 тысяч тонн украинской кукурузы, сообщил генеральный директор финской... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:48
2022-06-13T16:48
2022-06-13T16:48
украина
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румыния
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн - РИА Новости. Финское судно Alppila доставило в понедельник в испанский порт города Ла-Корунья 18 тысяч тонн украинской кукурузы, сообщил генеральный директор финской судоходной компании ESL Shipping Микки Коскинен."Хорошо, что это было сделано безопасно, и груз был доставлен. Это казалось важным началом. Здорово, что зерновая цепочка снова работает", - приводит издание Helsingin Sanomat цитату Коскинена.В воскресенье украинские власти заявили, что нашли альтернативные морские маршруты для перевозки зерна. 22 миллиона тонн зерна, застрявшего на Украине, должны быть перевезены по новым маршрутам через Польшу, Румынию и Балтийское море.Судно Alppila было загружено в польском Свиноуйсьце в конце мая, сообщает издание.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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украина, польша, румыния
Финское судно доставило в Испанию 18 тысяч тонн украинской кукурузы
Финское судно Alppila доставило в Испанию 18 тысяч тонн украинской кукурузы