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Финское судно доставило в Испанию 18 тысяч тонн украинской кукурузы - РИА Новости, 13.06.2022
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Финское судно доставило в Испанию 18 тысяч тонн украинской кукурузы
Финское судно доставило в Испанию 18 тысяч тонн украинской кукурузы - РИА Новости, 13.06.2022
Финское судно доставило в Испанию 18 тысяч тонн украинской кукурузы
Финское судно Alppila доставило в понедельник в испанский порт города Ла-Корунья 18 тысяч тонн украинской кукурузы, сообщил генеральный директор финской... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:48
2022-06-13T16:48
украина
польша
румыния
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн - РИА Новости. Финское судно Alppila доставило в понедельник в испанский порт города Ла-Корунья 18 тысяч тонн украинской кукурузы, сообщил генеральный директор финской судоходной компании ESL Shipping Микки Коскинен."Хорошо, что это было сделано безопасно, и груз был доставлен. Это казалось важным началом. Здорово, что зерновая цепочка снова работает", - приводит издание Helsingin Sanomat цитату Коскинена.В воскресенье украинские власти заявили, что нашли альтернативные морские маршруты для перевозки зерна. 22 миллиона тонн зерна, застрявшего на Украине, должны быть перевезены по новым маршрутам через Польшу, Румынию и Балтийское море.Судно Alppila было загружено в польском Свиноуйсьце в конце мая, сообщает издание.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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украина, польша, румыния
16:48 13.06.2022
 
Финское судно доставило в Испанию 18 тысяч тонн украинской кукурузы

Финское судно Alppila доставило в Испанию 18 тысяч тонн украинской кукурузы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник демонстрирует семена на складе готовой продукции кукурузокалибровочного завода
Сотрудник демонстрирует семена на складе готовой продукции кукурузокалибровочного завода - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудник демонстрирует семена на складе готовой продукции кукурузокалибровочного завода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн - РИА Новости. Финское судно Alppila доставило в понедельник в испанский порт города Ла-Корунья 18 тысяч тонн украинской кукурузы, сообщил генеральный директор финской судоходной компании ESL Shipping Микки Коскинен.
"Хорошо, что это было сделано безопасно, и груз был доставлен. Это казалось важным началом. Здорово, что зерновая цепочка снова работает", - приводит издание Helsingin Sanomat цитату Коскинена.
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В воскресенье украинские власти заявили, что нашли альтернативные морские маршруты для перевозки зерна. 22 миллиона тонн зерна, застрявшего на Украине, должны быть перевезены по новым маршрутам через Польшу, Румынию и Балтийское море.
Судно Alppila было загружено в польском Свиноуйсьце в конце мая, сообщает издание.
 
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