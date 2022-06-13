https://ria.ru/20220613/ispaniya-1795051542.html

Финское судно доставило в Испанию 18 тысяч тонн украинской кукурузы

Финское судно доставило в Испанию 18 тысяч тонн украинской кукурузы - РИА Новости, 13.06.2022

Финское судно доставило в Испанию 18 тысяч тонн украинской кукурузы

Финское судно Alppila доставило в понедельник в испанский порт города Ла-Корунья 18 тысяч тонн украинской кукурузы, сообщил генеральный директор финской... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:48

2022-06-13T16:48

2022-06-13T16:48

украина

польша

румыния

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн - РИА Новости. Финское судно Alppila доставило в понедельник в испанский порт города Ла-Корунья 18 тысяч тонн украинской кукурузы, сообщил генеральный директор финской судоходной компании ESL Shipping Микки Коскинен."Хорошо, что это было сделано безопасно, и груз был доставлен. Это казалось важным началом. Здорово, что зерновая цепочка снова работает", - приводит издание Helsingin Sanomat цитату Коскинена.В воскресенье украинские власти заявили, что нашли альтернативные морские маршруты для перевозки зерна. 22 миллиона тонн зерна, застрявшего на Украине, должны быть перевезены по новым маршрутам через Польшу, Румынию и Балтийское море.Судно Alppila было загружено в польском Свиноуйсьце в конце мая, сообщает издание.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

украина

польша

румыния

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украина, польша, румыния