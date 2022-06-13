https://ria.ru/20220613/gruziya-1795095101.html
Грузия отказалась пропускать Украину в Евросоюз "без очереди"
Грузия отказалась пропускать Украину в Евросоюз "без очереди" - РИА Новости, 13.06.2022
Грузия отказалась пропускать Украину в Евросоюз "без очереди"
Грузия больше, чем Украина и Молдавия заслуживает статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T23:16
2022-06-13T23:16
2022-06-13T23:18
в мире
ираклий гарибашвили
майя санду
владимир зеленский
грузия
украина
молдавия
евросоюз
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Грузия больше, чем Украина и Молдавия заслуживает статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Его слова цитирует Jam News."Если открытый конфликт — один из критериев получения статуса, то мы так не хотим. Мы требуем заслуженного статуса", — сказал он.По его мнению, среди тройки претендентов — Тбилиси, Кишенев, Киев — Грузия "на десять голов впереди по всем направлениям", а по многим параметрам даже опережает некоторые страны-члены ЕС.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.Лидеры фракций Европейского парламента на прошлой неделе призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795071355.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, ираклий гарибашвили, майя санду, владимир зеленский, грузия, украина, молдавия, евросоюз
23:16 13.06.2022 (обновлено: 23:18 13.06.2022)
Грузия отказалась пропускать Украину в Евросоюз "без очереди"
Премьер Грузии Гарибашвили: Тбилиси больше Киева заслуживает статус кандидата в ЕС