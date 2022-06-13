https://ria.ru/20220613/gruziya-1795095101.html

Грузия отказалась пропускать Украину в Евросоюз "без очереди"

Грузия отказалась пропускать Украину в Евросоюз "без очереди" - РИА Новости, 13.06.2022

Грузия отказалась пропускать Украину в Евросоюз "без очереди"

Грузия больше, чем Украина и Молдавия заслуживает статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T23:16

2022-06-13T23:16

2022-06-13T23:18

в мире

ираклий гарибашвили

майя санду

владимир зеленский

грузия

украина

молдавия

евросоюз

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Грузия больше, чем Украина и Молдавия заслуживает статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Его слова цитирует Jam News."Если открытый конфликт — один из критериев получения статуса, то мы так не хотим. Мы требуем заслуженного статуса", — сказал он.По его мнению, среди тройки претендентов — Тбилиси, Кишенев, Киев — Грузия "на десять голов впереди по всем направлениям", а по многим параметрам даже опережает некоторые страны-члены ЕС.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.Лидеры фракций Европейского парламента на прошлой неделе призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795071355.html

https://ria.ru/20220611/ukraina-1794807600.html

грузия

украина

молдавия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, ираклий гарибашвили, майя санду, владимир зеленский, грузия, украина, молдавия, евросоюз