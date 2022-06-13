https://ria.ru/20220613/gretsiya-1795013692.html

В Греции заявили об отсутствии проблемы нехватки продовольствия

В Греции заявили об отсутствии проблемы нехватки продовольствия - РИА Новости, 13.06.2022

В Греции заявили об отсутствии проблемы нехватки продовольствия

В Греции не возникнет проблем ни с продовольственной безопасностью, ни с поставкой зерна из-за конфликта между Россией и Украиной, заявил министр сельского... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:38

2022-06-13T12:38

2022-06-13T12:38

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АФИНЫ, 13 июн - РИА Новости. В Греции не возникнет проблем ни с продовольственной безопасностью, ни с поставкой зерна из-за конфликта между Россией и Украиной, заявил министр сельского развития и продовольствия Йоргос Георгантас Афинскому агентству новостей АМНА."Проблемы нехватки продовольствия в Греции не существует в настоящее время, и не будет в ближайшем будущем, не появилось никаких проблем в цепи поставок как в Греции, так и в странах ЕС", - сказал министр.По его словам, страна в сотрудничестве с греческими импортерами открыла каналы для восполнения из других стран - ЕС и третьих стран - того количества мягкой пшеницы и кукурузы, которое она импортировала с Украины и России.Как отмечает агентство, рост цен на зерно с начала конфликта на Украине бьет рекорд за рекордом."Проблема продовольственной достаточности возникла во всем мире из-за трех факторов: энергетический кризис, вторжение России на Украину и последствия климатического кризиса. Эти факторы в сочетании с опасением нехватки продовольствия вызывают рост цен", - сказал министр.Греция в 2021 году импортировала из России и Украины мягкую пшеницу, кукурузу и ячмень, что составило 30% от общего объема импорта. С начала конфликта страна, по словам чиновников министерства, была вынуждена искать альтернативных поставщиков для импорта зерновых."Нашей стране повезло, что она соседствует с Болгарией и Румынией, откуда идет бесперебойный импорт кораблями и грузовиками. Мы также импортируем зерно из Сербии и периодически из России и Казахстана", - сказал Георгантас, добавив, что с новым урожаем импорт будет продолжаться бесперебойно.Общий годовой импорт составляет 1,5 миллиона тонн зерновых (мягкая пшеница, кукуруза, ячмень), а экспорт - 500 тысяч тонн твердой пшеницы, цена которой в 2021 году выросла более чем на 100% из-за значительного сокращения производства в основном в Канаде в связи с изменением климата, сказал он.Георгантас добавил, что правительство приняло меры по смягчению последствий повышения стоимости производства и стимулирования фермеров к увеличению производства, чтобы меньше зависеть от импорта.

https://ria.ru/20220609/britaniya-1794427019.html

https://ria.ru/20220612/vto-1794897111.html

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