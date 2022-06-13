Рейтинг@Mail.ru
Астролог рассказала, что нас ждет летом 2022 - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220613/goroskop-1794091696.html
Астролог рассказала, что нас ждет летом 2022
Астролог рассказала, что нас ждет летом 2022 - РИА Новости, 13.06.2022
Астролог рассказала, что нас ждет летом 2022
Лето — время отдыха, путешествий. Как провести его так, чтобы впечатлений хватило на год, на какое время планировать отпуск, а когда лучше никуда не ехать РИА... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T06:45
2022-06-13T06:45
культура
новости культуры
стиль жизни
гороскоп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794088803_365:526:3071:2048_1920x0_80_0_0_dd7ce278f24a8676b41d9593b4cc9cae.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Лето — время отдыха, путешествий. Как провести его так, чтобы впечатлений хватило на год, на какое время планировать отпуск, а когда лучше никуда не ехать РИА Новости рассказала астролог Елена Елистратова.Июнь — ретроградный Меркурий уходит, а Сатурн приходитС самого начала месяца будет интересно. Все дело в том, что Меркурий вышел из ретроградного движения 3 июня. Но с 4 июня планета побольше и посерьезнее — Сатурн, стала ретроградной. Поэтому не расстраивайтесь, если в начале месяца будете в чем-то "буксовать".1 — 10 июня. Не торопитесь, время неоднозначное. Чем внимательнее будете — тем лучше. Да, в какой-то момент захочется всего и сразу. Меркурий-то теперь не ретроградный. Но прежде чем что-то сделать, остановитесь, проверьте и подумайте.11 — 20 июня. В эти числа захочется уделить время себе, своей второй половинке и удовольствиям. Планируйте побольше социальных активностей. Это период ярких, но краткосрочных влюбленностей. А те у кого есть пара, приготовьтесь к ссорам и разногласиям. С 15 числа — будет везти в работе и других начинаниях.21 — 30 июня. Эмоциональный фон у многих будет подавлен, поэтому проявите заботу и окажите поддержку любимым. В работе и делах все сложится неплохо, если не будете спешить.Неблагоприятные дни: 27 и 30 июня.Июль — пройдет под лозунгом "притормози, притормози"Начиная с середины месяца в ретроградное движение придут сразу несколько планет. Это замедлит многие процессы. Поэтому придется заранее все планировать и быть готовыми к тому, что на все уйдет больше времени, чем обычно.1 — 10 июля. Начало месяца может быть ознаменовано резкими переменами. Будет трудно договориться с начальством, а важные встречи и переговоры лучше вообще не планировать до 4 июля. Не давите на людей в эти дни и будьте аккуратны за рулем. С 5 по 10 июля для некоторых будет удачное время, чтобы влюбиться, и укрепить отношения, если у вас есть пара.11 — 20 июля. Перед тем как что-то предпринять, прислушайтесь к себе. Если есть работа, которая требует предельной концентрации, — постарайтесь завершить ее до 18 июля. С 13 июля могут разрушится договоренности. Особенно внимательны будьте с любыми денежными операциями.21 — 31 июля. Будет продуктивный период. Но все важные дела постарайтесь завершить к 27 июля. Поездки лучше отложить до конца месяца.Неблагоприятные дни: с 1 по 3, с 14 по 20, с 28 по 31 июля.Август — отпуск лучше отложитьВ начале и конца месяца лучше не форсировать события — пусть все идет своим чередом. С осторожностью планируйте любые поездки и денежные вложения. Не лучшее время, для экстремальных видов спорта.1 — 10 августа. Отложите любые поездки на это время и любые денежные операции. А еще вам захочется все изменить. Но лучше переждать. В этом месяце победителем станет тот, у кого хватит терпения и выдержки не "рубить с плеча". Операции и косметические процедуры тоже лучше перенесите. На личном фронте будут новые отношения, причем страстные, но ненадежные.11 — 20 августа. Войдете в привычный режим, напряженность пройдет. На работе, правда, проверяйте всю входящую информацию. Уделите время своим любовным отношениям. Для многих это будет удачным временем. Постарайтесь почаще удивлять свою вторую половинку.21 — 31 августа. Обратите внимание на свое здоровье и самочувствие. Если есть возможность, отдохните: возьмите небольшой отпуск. Займитесь оздоровительными процедурами.В конце августа оптимально сфокусироваться на себе. Проведите этот период в гармонии с собой, а напряженные разговоры со второй половиной отложите на потом. На работе все будет в привычном режиме.Неблагоприятные дни: с 1 по 8 августа.
https://ria.ru/20220502/goroskop-1786232063.html
https://ria.ru/20220424/goroskop-1784887698.html
https://ria.ru/20220605/goroskop-1791703550.html
https://ria.ru/20220410/goroskop-1782597024.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794088803_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8c2b2eb4cf13bb5ac77aaffabfd3e97a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, стиль жизни, гороскоп
06:45 13.06.2022
 
Астролог рассказала, что нас ждет летом 2022

Астролог рассказала, какие планы строить на лето 2022 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Лето — время отдыха, путешествий. Как провести его так, чтобы впечатлений хватило на год, на какое время планировать отпуск, а когда лучше никуда не ехать РИА Новости рассказала астролог Елена Елистратова.

Июнь — ретроградный Меркурий уходит, а Сатурн приходит

С самого начала месяца будет интересно. Все дело в том, что Меркурий вышел из ретроградного движения 3 июня. Но с 4 июня планета побольше и посерьезнее — Сатурн, стала ретроградной. Поэтому не расстраивайтесь, если в начале месяца будете в чем-то "буксовать".
1 — 10 июня. Не торопитесь, время неоднозначное. Чем внимательнее будете — тем лучше. Да, в какой-то момент захочется всего и сразу. Меркурий-то теперь не ретроградный. Но прежде чем что-то сделать, остановитесь, проверьте и подумайте.
11 — 20 июня. В эти числа захочется уделить время себе, своей второй половинке и удовольствиям. Планируйте побольше социальных активностей. Это период ярких, но краткосрочных влюбленностей. А те у кого есть пара, приготовьтесь к ссорам и разногласиям. С 15 числа — будет везти в работе и других начинаниях.
Девушка делает запись в календаре - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 06:44Культура
Астролог рассказала, чем нужно заниматься в жизни каждому знаку зодиака
21 — 30 июня. Эмоциональный фон у многих будет подавлен, поэтому проявите заботу и окажите поддержку любимым. В работе и делах все сложится неплохо, если не будете спешить.
Неблагоприятные дни: 27 и 30 июня.

Июль — пройдет под лозунгом "притормози, притормози"

Начиная с середины месяца в ретроградное движение придут сразу несколько планет. Это замедлит многие процессы. Поэтому придется заранее все планировать и быть готовыми к тому, что на все уйдет больше времени, чем обычно.
1 — 10 июля. Начало месяца может быть ознаменовано резкими переменами. Будет трудно договориться с начальством, а важные встречи и переговоры лучше вообще не планировать до 4 июля. Не давите на людей в эти дни и будьте аккуратны за рулем. С 5 по 10 июля для некоторых будет удачное время, чтобы влюбиться, и укрепить отношения, если у вас есть пара.
Человек в стрессе - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 06:51Культура
Астролог рассказала, как нужно бороться со стрессом разным знакам зодиака
11 — 20 июля. Перед тем как что-то предпринять, прислушайтесь к себе. Если есть работа, которая требует предельной концентрации, — постарайтесь завершить ее до 18 июля. С 13 июля могут разрушится договоренности. Особенно внимательны будьте с любыми денежными операциями.
21 — 31 июля. Будет продуктивный период. Но все важные дела постарайтесь завершить к 27 июля. Поездки лучше отложить до конца месяца.
Неблагоприятные дни: с 1 по 3, с 14 по 20, с 28 по 31 июля.

Август — отпуск лучше отложить

В начале и конца месяца лучше не форсировать события — пусть все идет своим чередом. С осторожностью планируйте любые поездки и денежные вложения. Не лучшее время, для экстремальных видов спорта.
1 — 10 августа. Отложите любые поездки на это время и любые денежные операции. А еще вам захочется все изменить. Но лучше переждать. В этом месяце победителем станет тот, у кого хватит терпения и выдержки не "рубить с плеча". Операции и косметические процедуры тоже лучше перенесите. На личном фронте будут новые отношения, причем страстные, но ненадежные.
Маятник на астрологическом круге - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 06:00Культура
Названы худшие черты знаков зодиака в отношениях
11 — 20 августа. Войдете в привычный режим, напряженность пройдет. На работе, правда, проверяйте всю входящую информацию. Уделите время своим любовным отношениям. Для многих это будет удачным временем. Постарайтесь почаще удивлять свою вторую половинку.
21 — 31 августа. Обратите внимание на свое здоровье и самочувствие. Если есть возможность, отдохните: возьмите небольшой отпуск. Займитесь оздоровительными процедурами.
В конце августа оптимально сфокусироваться на себе. Проведите этот период в гармонии с собой, а напряженные разговоры со второй половиной отложите на потом. На работе все будет в привычном режиме.
Неблагоприятные дни: с 1 по 8 августа.
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 12:10Культура
Астролог рассказала, каким знакам зодиака стоит заняться бизнесом
 
КультураНовости культурыСтиль жизнигороскоп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала