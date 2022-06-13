https://ria.ru/20220613/goroskop-1794091696.html

Астролог рассказала, что нас ждет летом 2022

Астролог рассказала, что нас ждет летом 2022 - РИА Новости, 13.06.2022

Астролог рассказала, что нас ждет летом 2022

Лето — время отдыха, путешествий. Как провести его так, чтобы впечатлений хватило на год, на какое время планировать отпуск, а когда лучше никуда не ехать РИА... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T06:45

2022-06-13T06:45

2022-06-13T06:45

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Лето — время отдыха, путешествий. Как провести его так, чтобы впечатлений хватило на год, на какое время планировать отпуск, а когда лучше никуда не ехать РИА Новости рассказала астролог Елена Елистратова.Июнь — ретроградный Меркурий уходит, а Сатурн приходитС самого начала месяца будет интересно. Все дело в том, что Меркурий вышел из ретроградного движения 3 июня. Но с 4 июня планета побольше и посерьезнее — Сатурн, стала ретроградной. Поэтому не расстраивайтесь, если в начале месяца будете в чем-то "буксовать".1 — 10 июня. Не торопитесь, время неоднозначное. Чем внимательнее будете — тем лучше. Да, в какой-то момент захочется всего и сразу. Меркурий-то теперь не ретроградный. Но прежде чем что-то сделать, остановитесь, проверьте и подумайте.11 — 20 июня. В эти числа захочется уделить время себе, своей второй половинке и удовольствиям. Планируйте побольше социальных активностей. Это период ярких, но краткосрочных влюбленностей. А те у кого есть пара, приготовьтесь к ссорам и разногласиям. С 15 числа — будет везти в работе и других начинаниях.21 — 30 июня. Эмоциональный фон у многих будет подавлен, поэтому проявите заботу и окажите поддержку любимым. В работе и делах все сложится неплохо, если не будете спешить.Неблагоприятные дни: 27 и 30 июня.Июль — пройдет под лозунгом "притормози, притормози"Начиная с середины месяца в ретроградное движение придут сразу несколько планет. Это замедлит многие процессы. Поэтому придется заранее все планировать и быть готовыми к тому, что на все уйдет больше времени, чем обычно.1 — 10 июля. Начало месяца может быть ознаменовано резкими переменами. Будет трудно договориться с начальством, а важные встречи и переговоры лучше вообще не планировать до 4 июля. Не давите на людей в эти дни и будьте аккуратны за рулем. С 5 по 10 июля для некоторых будет удачное время, чтобы влюбиться, и укрепить отношения, если у вас есть пара.11 — 20 июля. Перед тем как что-то предпринять, прислушайтесь к себе. Если есть работа, которая требует предельной концентрации, — постарайтесь завершить ее до 18 июля. С 13 июля могут разрушится договоренности. Особенно внимательны будьте с любыми денежными операциями.21 — 31 июля. Будет продуктивный период. Но все важные дела постарайтесь завершить к 27 июля. Поездки лучше отложить до конца месяца.Неблагоприятные дни: с 1 по 3, с 14 по 20, с 28 по 31 июля.Август — отпуск лучше отложитьВ начале и конца месяца лучше не форсировать события — пусть все идет своим чередом. С осторожностью планируйте любые поездки и денежные вложения. Не лучшее время, для экстремальных видов спорта.1 — 10 августа. Отложите любые поездки на это время и любые денежные операции. А еще вам захочется все изменить. Но лучше переждать. В этом месяце победителем станет тот, у кого хватит терпения и выдержки не "рубить с плеча". Операции и косметические процедуры тоже лучше перенесите. На личном фронте будут новые отношения, причем страстные, но ненадежные.11 — 20 августа. Войдете в привычный режим, напряженность пройдет. На работе, правда, проверяйте всю входящую информацию. Уделите время своим любовным отношениям. Для многих это будет удачным временем. Постарайтесь почаще удивлять свою вторую половинку.21 — 31 августа. Обратите внимание на свое здоровье и самочувствие. Если есть возможность, отдохните: возьмите небольшой отпуск. Займитесь оздоровительными процедурами.В конце августа оптимально сфокусироваться на себе. Проведите этот период в гармонии с собой, а напряженные разговоры со второй половиной отложите на потом. На работе все будет в привычном режиме.Неблагоприятные дни: с 1 по 8 августа.

https://ria.ru/20220502/goroskop-1786232063.html

https://ria.ru/20220424/goroskop-1784887698.html

https://ria.ru/20220605/goroskop-1791703550.html

https://ria.ru/20220410/goroskop-1782597024.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, гороскоп