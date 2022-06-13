https://ria.ru/20220613/germaniya-1795057568.html

СМИ: Германия готова потратить миллиарды евро на спасение Gazprom Germania

СМИ: Германия готова потратить миллиарды евро на спасение Gazprom Germania - РИА Новости, 13.06.2022

СМИ: Германия готова потратить миллиарды евро на спасение Gazprom Germania

Власти Германии планируют выделить до 10 миллиардов евро на спасение Gazprom Germania, ранее принадлежавшей "Газпрому", сообщило агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:34

2022-06-13T17:34

2022-06-13T17:34

экономика

германия

газпром

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти Германии планируют выделить до 10 миллиардов евро на спасение Gazprom Germania, ранее принадлежавшей "Газпрому", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.По данным агентства, "банк KfW Group, как ожидается, выдаст кредит в размере от 5 до 10 миллиардов евро" на спасение Gazprom Germania. Причем помощь может быть предоставлена уже на этой неделе, хотя источники отметили, что переговоры по этому вопросу еще ведутся и планы могут измениться.В сообщении отмечается, что деньги могут помочь стабилизировать положение компании и обеспечить надежность поставок после того, как Россия ограничила поставки Gazprom Germania."Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти Германии взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. В мае компания оказалась в списке ответных санкций, которые ввело правительство России.

https://ria.ru/20220613/zapravki-1795055571.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, германия, газпром, россия