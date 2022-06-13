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Минэнерго Турции: газ с Черного моря покроет 25-30 процентов потребления

Минэнерго Турции: газ с Черного моря покроет 25-30 процентов потребления - РИА Новости, 13.06.2022

Минэнерго Турции: газ с Черного моря покроет 25-30 процентов потребления

Газ с Черного моря может покрыть 25-30 процентов потребления в Турции, заявил министр природных ресурсов и энергетики страны Фахреттин Донмез. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T22:03

2022-06-13T22:03

2022-06-13T22:26

цены на нефть

черное море

турция

сакарья (провинция)

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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Газ с Черного моря может покрыть 25-30 процентов потребления в Турции, заявил министр природных ресурсов и энергетики страны Фахреттин Донмез."Газ с Черного моря может покрыть 25-30 процентов наших потребностей", - заявил министр в интервью TRT Haber.Он добавил, что Турция уменьшит экспорт газа из других стран с поставкой "голубого топлива" с Черного моря, рассмотрит детали контрактов в плане выгоды."Безусловно, экспорт снизится. Будут рассмотрены контракты по более выгодным ценам. Все это укрепит наши позиции", - заявил министр.Турция в понедельник спустила в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу. Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.

черное море

турция

сакарья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, черное море, турция, сакарья (провинция)