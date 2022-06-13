Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго Турции: газ с Черного моря покроет 25-30 процентов потребления - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/gaz-1795087835.html
Минэнерго Турции: газ с Черного моря покроет 25-30 процентов потребления
Минэнерго Турции: газ с Черного моря покроет 25-30 процентов потребления - РИА Новости, 13.06.2022
Минэнерго Турции: газ с Черного моря покроет 25-30 процентов потребления
Газ с Черного моря может покрыть 25-30 процентов потребления в Турции, заявил министр природных ресурсов и энергетики страны Фахреттин Донмез. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:03
2022-06-13T22:26
цены на нефть
черное море
турция
сакарья (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149377/44/1493774484_0:317:3916:2520_1920x0_80_0_0_eb37d19783b360b99c91e9e6acf1b29e.jpg
АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Газ с Черного моря может покрыть 25-30 процентов потребления в Турции, заявил министр природных ресурсов и энергетики страны Фахреттин Донмез."Газ с Черного моря может покрыть 25-30 процентов наших потребностей", - заявил министр в интервью TRT Haber.Он добавил, что Турция уменьшит экспорт газа из других стран с поставкой "голубого топлива" с Черного моря, рассмотрит детали контрактов в плане выгоды."Безусловно, экспорт снизится. Будут рассмотрены контракты по более выгодным ценам. Все это укрепит наши позиции", - заявил министр.Турция в понедельник спустила в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу. Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.
черное море
турция
сакарья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149377/44/1493774484_67:0:3850:2837_1920x0_80_0_0_cc620fcb0a44b7c1bb0813e26837883d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, черное море, турция, сакарья (провинция)
22:03 13.06.2022 (обновлено: 22:26 13.06.2022)
 
Минэнерго Турции: газ с Черного моря покроет 25-30 процентов потребления

Министр Донмез: газ с Черного моря может покрыть 25-30 процентов потребностей Турции

© РИА Новости / Алена ПалаженкоТурецкий курорт Фетхие
Турецкий курорт Фетхие - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Алена Палаженко
Турецкий курорт Фетхие. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Газ с Черного моря может покрыть 25-30 процентов потребления в Турции, заявил министр природных ресурсов и энергетики страны Фахреттин Донмез.
"Газ с Черного моря может покрыть 25-30 процентов наших потребностей", - заявил министр в интервью TRT Haber.
Он добавил, что Турция уменьшит экспорт газа из других стран с поставкой "голубого топлива" с Черного моря, рассмотрит детали контрактов в плане выгоды.
"Безусловно, экспорт снизится. Будут рассмотрены контракты по более выгодным ценам. Все это укрепит наши позиции", - заявил министр.
Кому Россия продает нефть
27 мая, 13:59Инфографика
Кому Россия продает нефть
Инфографика
Посмотреть
Турция в понедельник спустила в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу. Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.
 
Цены на нефтьЧерное мореТурцияСакарья (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала