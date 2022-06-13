https://ria.ru/20220613/gaz-1795046757.html

Оператор "Северного потока" предупредил о снижении объемов из-за инспекции

Оператор "Северного потока" предупредил о снижении объемов из-за инспекции - РИА Новости, 13.06.2022

Оператор "Северного потока" предупредил о снижении объемов из-за инспекции

Ежегодная инспекция "Северного потока" запланирована на 11 июля, это может вызвать сокращение потока газа, направляемого в хранилища, сообщил в понедельник... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:17

2022-06-13T16:17

2022-06-13T16:27

экономика

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_ec5e311188de26e7bed6c9f82dd800e3.jpg

БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Ежегодная инспекция "Северного потока" запланирована на 11 июля, это может вызвать сокращение потока газа, направляемого в хранилища, сообщил в понедельник немецкий регулятор - Федеральное сетевое агентство."Ежегодная инспекция Nord Stream 1 запланирована на 11 июля. Во время проверки газопровод не сможет транспортировать газ до двух недель. Это также может привести к тому, что в этот период в хранилища будет поступать меньше газа", - сообщается на сайте регулятора.Указывается, что в настоящее время газообеспечение Германии стабильно, поставки по-прежнему гарантированы, их уровень сейчас стандартный. Газохранилища страны заполнены на 54,22 %, что выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах. Газохранилище Rehden заполнено на 7,4 %.

https://ria.ru/20220611/gaz-1794719693.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, германия