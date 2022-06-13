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Оператор "Северного потока" предупредил о снижении объемов из-за инспекции - РИА Новости, 13.06.2022
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Оператор "Северного потока" предупредил о снижении объемов из-за инспекции
Оператор "Северного потока" предупредил о снижении объемов из-за инспекции - РИА Новости, 13.06.2022
Оператор "Северного потока" предупредил о снижении объемов из-за инспекции
Ежегодная инспекция "Северного потока" запланирована на 11 июля, это может вызвать сокращение потока газа, направляемого в хранилища, сообщил в понедельник... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:17
2022-06-13T16:27
экономика
германия
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БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Ежегодная инспекция "Северного потока" запланирована на 11 июля, это может вызвать сокращение потока газа, направляемого в хранилища, сообщил в понедельник немецкий регулятор - Федеральное сетевое агентство."Ежегодная инспекция Nord Stream 1 запланирована на 11 июля. Во время проверки газопровод не сможет транспортировать газ до двух недель. Это также может привести к тому, что в этот период в хранилища будет поступать меньше газа", - сообщается на сайте регулятора.Указывается, что в настоящее время газообеспечение Германии стабильно, поставки по-прежнему гарантированы, их уровень сейчас стандартный. Газохранилища страны заполнены на 54,22 %, что выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах. Газохранилище Rehden заполнено на 7,4 %.
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экономика, германия
16:17 13.06.2022 (обновлено: 16:27 13.06.2022)
 
Оператор "Северного потока" предупредил о снижении объемов из-за инспекции

Оператор "Северного потока" предупредил о снижении объемов газа из-за инспекции

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Ежегодная инспекция "Северного потока" запланирована на 11 июля, это может вызвать сокращение потока газа, направляемого в хранилища, сообщил в понедельник немецкий регулятор - Федеральное сетевое агентство.
"Ежегодная инспекция Nord Stream 1 запланирована на 11 июля. Во время проверки газопровод не сможет транспортировать газ до двух недель. Это также может привести к тому, что в этот период в хранилища будет поступать меньше газа", - сообщается на сайте регулятора.
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
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Указывается, что в настоящее время газообеспечение Германии стабильно, поставки по-прежнему гарантированы, их уровень сейчас стандартный. Газохранилища страны заполнены на 54,22 %, что выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах. Газохранилище Rehden заполнено на 7,4 %.
 
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