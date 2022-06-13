https://ria.ru/20220613/gaz-1794986060.html

Оператор спрогнозировал спад поставок по "Северному потоку" на 22 процента

Оператор спрогнозировал спад поставок по "Северному потоку" на 22 процента - РИА Новости, 13.06.2022

Оператор спрогнозировал спад поставок по "Северному потоку" на 22 процента

Поставки газа по "Северному потоку", основному маршруту поставок "Газпрома" в Европу, в понедельник могут упасть на 22%, свидетельствуют данные оператора... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T09:07

2022-06-13T09:07

2022-06-13T09:27

экономика

европа

украина

оператор гтс украины

северный поток

природный газ

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Поставки газа по "Северному потоку", основному маршруту поставок "Газпрома" в Европу, в понедельник могут упасть на 22%, свидетельствуют данные оператора газопровода Nord Stream AG.Номинации на 13 июня составляют около 4,7 миллиона кубометров в час или чуть больше 113 миллионов кубометров в сутки, тогда как днем ранее объем поставок по магистрали составил 145 миллионов. Для сравнения, майский уровень был почти на 34% выше - около 170 миллионов кубометров в сутки.Прокачка по другому коридору - через газотранспортную систему Украины - в понедельник может сохраниться на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит через ГИС "Суджа" на 13 июня составляет 41,9 миллиона кубометров. Вблизи этих значений транзит держится с конца мая. При этом поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как украинская сторона отклоняет их.Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища (ПХГ). По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 11 июня (закончились в 7.00 мск утром 12 июня) в среднем они заполнены на 51,49% (рост за день на 0,49 процентного пункта, п.п.). Общий объем газа в них составляет примерно 54,6 миллиарда кубометров.Между тем, в Европе выправился показатель ветрогенерации. По данным WindEurope, 12 июня объем производства электроэнергии из ветра в Евросоюзе составил 17,3% от общего числа. В среднем на прошлой неделе показатель вырос на 4,3 п.п., до 13,64%.

европа

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, украина, оператор гтс украины, северный поток, природный газ