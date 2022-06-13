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По центральным улицам столицы Кипра пронесли пятидесятиметровый флаг России - РИА Новости, 13.06.2022
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По центральным улицам столицы Кипра пронесли пятидесятиметровый флаг России
По центральным улицам столицы Кипра пронесли пятидесятиметровый флаг России - РИА Новости, 13.06.2022
По центральным улицам столицы Кипра пронесли пятидесятиметровый флаг России
В четырех городах Кипра, включая столицу, прошли праздничные мероприятия в честь Дня России, сообщили РИА Новости в Русском доме в Никосии. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T00:39
2022-06-13T12:16
в мире
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кипр
никосия (город)
день россии
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АФИНЫ, 13 июн — РИА Новости. В четырех городах Кипра, включая столицу, прошли праздничные мероприятия в честь Дня России, сообщили РИА Новости в Русском доме в Никосии.Праздник отмечали в том числе в Пафосе, Лимасоле и Ларнаке. В этих городах прошел автопробег с российскими флагами и государственной символикой, участие в нем приняли несколько десятков автомобилей."По завершении автопробега его участники впервые в истории Кипра пронесли по центральным улицам столицы 50-метровый флаг России", — рассказали собеседники агентства.Завершилось шествие на площади Элефтериас.Мероприятие началось с торжественного исполнения гимна России. С приветствием выступил советник-посланник посольства на Кипре Андрей Панюхов. Затем состоялся концерт российских и кипрских музыкантов, на котором прозвучали патриотические и праздничные песни, выступили активисты из числа общественных деятелей.На площади также была ярмарка, где были представлены русская кухня, напитки, подарки, патриотическая атрибутика.
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html
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в мире, россия, кипр, никосия (город), день россии, афины
00:39 13.06.2022 (обновлено: 12:16 13.06.2022)
 
По центральным улицам столицы Кипра пронесли пятидесятиметровый флаг России

По центральным улицам столицы Кипра Никосии пронесли пятидесятиметровый флаг России

© Фото предоставлено Русским домом на КипреКиприоты организовали возле посольства России в Никосии акцию в поддержку России
Киприоты организовали возле посольства России в Никосии акцию в поддержку России
© Фото предоставлено Русским домом на Кипре
Киприоты организовали возле посольства России в Никосии акцию в поддержку России. Архивное фото
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АФИНЫ, 13 июн — РИА Новости. В четырех городах Кипра, включая столицу, прошли праздничные мероприятия в честь Дня России, сообщили РИА Новости в Русском доме в Никосии.
Праздник отмечали в том числе в Пафосе, Лимасоле и Ларнаке. В этих городах прошел автопробег с российскими флагами и государственной символикой, участие в нем приняли несколько десятков автомобилей.
"По завершении автопробега его участники впервые в истории Кипра пронесли по центральным улицам столицы 50-метровый флаг России", — рассказали собеседники агентства.
Завершилось шествие на площади Элефтериас.

"Площадь наполнилась флагами России, Кипра, Греции, Молдавии, Белоруссии и других стран, в которых народы поддерживают Россию. Более двух тысяч человек, собравшихся на площади, держали и скандировали лозунги в поддержку России", — добавили в Русском доме.

Мероприятие началось с торжественного исполнения гимна России. С приветствием выступил советник-посланник посольства на Кипре Андрей Панюхов. Затем состоялся концерт российских и кипрских музыкантов, на котором прозвучали патриотические и праздничные песни, выступили активисты из числа общественных деятелей.
На площади также была ярмарка, где были представлены русская кухня, напитки, подарки, патриотическая атрибутика.
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