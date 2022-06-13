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По центральным улицам столицы Кипра пронесли пятидесятиметровый флаг России

По центральным улицам столицы Кипра пронесли пятидесятиметровый флаг России - РИА Новости, 13.06.2022

По центральным улицам столицы Кипра пронесли пятидесятиметровый флаг России

В четырех городах Кипра, включая столицу, прошли праздничные мероприятия в честь Дня России, сообщили РИА Новости в Русском доме в Никосии. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T00:39

2022-06-13T00:39

2022-06-13T12:16

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АФИНЫ, 13 июн — РИА Новости. В четырех городах Кипра, включая столицу, прошли праздничные мероприятия в честь Дня России, сообщили РИА Новости в Русском доме в Никосии.Праздник отмечали в том числе в Пафосе, Лимасоле и Ларнаке. В этих городах прошел автопробег с российскими флагами и государственной символикой, участие в нем приняли несколько десятков автомобилей."По завершении автопробега его участники впервые в истории Кипра пронесли по центральным улицам столицы 50-метровый флаг России", — рассказали собеседники агентства.Завершилось шествие на площади Элефтериас.Мероприятие началось с торжественного исполнения гимна России. С приветствием выступил советник-посланник посольства на Кипре Андрей Панюхов. Затем состоялся концерт российских и кипрских музыкантов, на котором прозвучали патриотические и праздничные песни, выступили активисты из числа общественных деятелей.На площади также была ярмарка, где были представлены русская кухня, напитки, подарки, патриотическая атрибутика.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

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