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ЕК обсудила перспективы приема Украины, Молдавии и Грузии кандидатами в ЕС - РИА Новости, 13.06.2022
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ЕК обсудила перспективы приема Украины, Молдавии и Грузии кандидатами в ЕС
ЕК обсудила перспективы приема Украины, Молдавии и Грузии кандидатами в ЕС - РИА Новости, 13.06.2022
ЕК обсудила перспективы приема Украины, Молдавии и Грузии кандидатами в ЕС
Руководство Еврокомиссии (ЕК) провело "всестороннюю" дискуссию о своей позиции относительно возможности предоставления статуса кандидатов в члены Евросоюза для... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:35
2022-06-13T16:35
в мире
украина
молдавия
грузия
евросоюз
еврокомиссия
йоханнес хан
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Руководство Еврокомиссии (ЕК) провело "всестороннюю" дискуссию о своей позиции относительно возможности предоставления статуса кандидатов в члены Евросоюза для Украины, Молдавии и Грузии, сказал на конференции уполномоченный Еврокомиссии по бюджету Йоханнес Хан."Сегодня среди еврокомиссаров прошли первые очень всесторонние дебаты о нашей позиции касательно возможного статуса кандидата для Украины, Молдавии и Грузии", - сказал он.
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в мире, украина, молдавия, грузия, евросоюз, еврокомиссия, йоханнес хан
16:35 13.06.2022
 
ЕК обсудила перспективы приема Украины, Молдавии и Грузии кандидатами в ЕС

Хан: еврокомиссары провели дебаты по статусу кандидатов в ЕС для Украины, Молдавии, Грузии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Руководство Еврокомиссии (ЕК) провело "всестороннюю" дискуссию о своей позиции относительно возможности предоставления статуса кандидатов в члены Евросоюза для Украины, Молдавии и Грузии, сказал на конференции уполномоченный Еврокомиссии по бюджету Йоханнес Хан.
"Сегодня среди еврокомиссаров прошли первые очень всесторонние дебаты о нашей позиции касательно возможного статуса кандидата для Украины, Молдавии и Грузии", - сказал он.
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
08:00
Европа думает, как отказать Украине, не став при этом "агентом Кремля"
 
В миреУкраинаМолдавияГрузияЕвросоюзЕврокомиссияЙоханнес Хан
 
 
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