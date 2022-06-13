https://ria.ru/20220613/evrosoyuz-1795049465.html

ЕК обсудила перспективы приема Украины, Молдавии и Грузии кандидатами в ЕС

ЕК обсудила перспективы приема Украины, Молдавии и Грузии кандидатами в ЕС - РИА Новости, 13.06.2022

ЕК обсудила перспективы приема Украины, Молдавии и Грузии кандидатами в ЕС

Руководство Еврокомиссии (ЕК) провело "всестороннюю" дискуссию о своей позиции относительно возможности предоставления статуса кандидатов в члены Евросоюза для... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:35

2022-06-13T16:35

2022-06-13T16:35

в мире

украина

молдавия

грузия

евросоюз

еврокомиссия

йоханнес хан

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Руководство Еврокомиссии (ЕК) провело "всестороннюю" дискуссию о своей позиции относительно возможности предоставления статуса кандидатов в члены Евросоюза для Украины, Молдавии и Грузии, сказал на конференции уполномоченный Еврокомиссии по бюджету Йоханнес Хан."Сегодня среди еврокомиссаров прошли первые очень всесторонние дебаты о нашей позиции касательно возможного статуса кандидата для Украины, Молдавии и Грузии", - сказал он.

https://ria.ru/20220613/evropa-1794905919.html

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молдавия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, молдавия, грузия, евросоюз, еврокомиссия, йоханнес хан