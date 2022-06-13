https://ria.ru/20220613/evrosoyuz-1795049465.html
ЕК обсудила перспективы приема Украины, Молдавии и Грузии кандидатами в ЕС
ЕК обсудила перспективы приема Украины, Молдавии и Грузии кандидатами в ЕС - РИА Новости, 13.06.2022
ЕК обсудила перспективы приема Украины, Молдавии и Грузии кандидатами в ЕС
Руководство Еврокомиссии (ЕК) провело "всестороннюю" дискуссию о своей позиции относительно возможности предоставления статуса кандидатов в члены Евросоюза для... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:35
2022-06-13T16:35
2022-06-13T16:35
в мире
украина
молдавия
грузия
евросоюз
еврокомиссия
йоханнес хан
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Руководство Еврокомиссии (ЕК) провело "всестороннюю" дискуссию о своей позиции относительно возможности предоставления статуса кандидатов в члены Евросоюза для Украины, Молдавии и Грузии, сказал на конференции уполномоченный Еврокомиссии по бюджету Йоханнес Хан."Сегодня среди еврокомиссаров прошли первые очень всесторонние дебаты о нашей позиции касательно возможного статуса кандидата для Украины, Молдавии и Грузии", - сказал он.
https://ria.ru/20220613/evropa-1794905919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, грузия, евросоюз, еврокомиссия, йоханнес хан
ЕК обсудила перспективы приема Украины, Молдавии и Грузии кандидатами в ЕС
Хан: еврокомиссары провели дебаты по статусу кандидатов в ЕС для Украины, Молдавии, Грузии