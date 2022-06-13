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В Финляндии запустят самый быстрый в Европе суперкомпьютер - РИА Новости, 13.06.2022
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В Финляндии запустят самый быстрый в Европе суперкомпьютер
В Финляндии запустят самый быстрый в Европе суперкомпьютер - РИА Новости, 13.06.2022
В Финляндии запустят самый быстрый в Европе суперкомпьютер
Самый быстрый суперкомпьютер в Европе запускается в Финляндии, будет широкодоступен для пользователей с сентября, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК). РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T15:26
2022-06-13T16:20
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Самый быстрый суперкомпьютер в Европе запускается в Финляндии, будет широкодоступен для пользователей с сентября, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК)."Европейское совместное предприятие по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC) представит свой новейший суперкомпьютер Lumi, расположенный в Каяаани, Финляндия. Lumi - самый быстрый и наиболее энергоэффективный суперкомпьютер в Европе, занимающий также третье место по скорости в мире... Lumi станет общедоступным для европейских пользователей в сентябре 2022 года", - пишет ЕК.Это совместный проект EuroHPC и консорциума десяти европейских стран: Финляндии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Польши, Швеции (входят в ЕС) и Швейцарии, Исландии, Норвегии (не входят в ЕС).Lumi должен способствовать научным прорывам, к примеру, в медицинских и климатических исследованиях, в частности, в сфере диагностики рака, отмечает ЕК.Ожидаемая пиковая производительность Lumi составит 550 петафлопс - это 550 миллионов миллиардов вычислений в секунду.Его вычислительная мощность дополнит существующие суперкомпьютеры EuroHPC: Discoverer в Болгарии, MeluXina в Люксембурге, Vega в Словении и Karolina в Чехии. В стадии разработки находятся еще три суперкомпьютера EuroHPC: Leonardo в Италии, Deucalion в Португалии и MareNostrum 5 в Испании, отмечает ЕК.Суперкомпьютеры относятся к системам с чрезвычайно высокой вычислительной мощностью, которые способны решать особенно сложные задачи. Суперкомпьютер высшего уровня включает в себя тысячи процессоров, работающих параллельно, с результатами, более чем в десять миллионов раз превосходящими вычислительные мощности обычных ноутбуков.
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в мире, технологии, финляндия, европа, чехия, еврокомиссия, евросоюз
15:26 13.06.2022 (обновлено: 16:20 13.06.2022)
 
В Финляндии запустят самый быстрый в Европе суперкомпьютер

ЕК: в Финляндии запускается самый быстрый суперкомпьютер в Европе

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМониторе компьютера
Мониторе компьютера - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Самый быстрый суперкомпьютер в Европе запускается в Финляндии, будет широкодоступен для пользователей с сентября, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).
"Европейское совместное предприятие по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC) представит свой новейший суперкомпьютер Lumi, расположенный в Каяаани, Финляндия. Lumi - самый быстрый и наиболее энергоэффективный суперкомпьютер в Европе, занимающий также третье место по скорости в мире... Lumi станет общедоступным для европейских пользователей в сентябре 2022 года", - пишет ЕК.
Это совместный проект EuroHPC и консорциума десяти европейских стран: Финляндии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Польши, Швеции (входят в ЕС) и Швейцарии, Исландии, Норвегии (не входят в ЕС).
Lumi должен способствовать научным прорывам, к примеру, в медицинских и климатических исследованиях, в частности, в сфере диагностики рака, отмечает ЕК.
Ожидаемая пиковая производительность Lumi составит 550 петафлопс - это 550 миллионов миллиардов вычислений в секунду.
Его вычислительная мощность дополнит существующие суперкомпьютеры EuroHPC: Discoverer в Болгарии, MeluXina в Люксембурге, Vega в Словении и Karolina в Чехии. В стадии разработки находятся еще три суперкомпьютера EuroHPC: Leonardo в Италии, Deucalion в Португалии и MareNostrum 5 в Испании, отмечает ЕК.
Суперкомпьютеры относятся к системам с чрезвычайно высокой вычислительной мощностью, которые способны решать особенно сложные задачи. Суперкомпьютер высшего уровня включает в себя тысячи процессоров, работающих параллельно, с результатами, более чем в десять миллионов раз превосходящими вычислительные мощности обычных ноутбуков.
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