https://ria.ru/20220613/evropa-1795037812.html

В Финляндии запустят самый быстрый в Европе суперкомпьютер

В Финляндии запустят самый быстрый в Европе суперкомпьютер - РИА Новости, 13.06.2022

В Финляндии запустят самый быстрый в Европе суперкомпьютер

Самый быстрый суперкомпьютер в Европе запускается в Финляндии, будет широкодоступен для пользователей с сентября, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК). РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:26

2022-06-13T15:26

2022-06-13T16:20

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Самый быстрый суперкомпьютер в Европе запускается в Финляндии, будет широкодоступен для пользователей с сентября, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК)."Европейское совместное предприятие по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC) представит свой новейший суперкомпьютер Lumi, расположенный в Каяаани, Финляндия. Lumi - самый быстрый и наиболее энергоэффективный суперкомпьютер в Европе, занимающий также третье место по скорости в мире... Lumi станет общедоступным для европейских пользователей в сентябре 2022 года", - пишет ЕК.Это совместный проект EuroHPC и консорциума десяти европейских стран: Финляндии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Польши, Швеции (входят в ЕС) и Швейцарии, Исландии, Норвегии (не входят в ЕС).Lumi должен способствовать научным прорывам, к примеру, в медицинских и климатических исследованиях, в частности, в сфере диагностики рака, отмечает ЕК.Ожидаемая пиковая производительность Lumi составит 550 петафлопс - это 550 миллионов миллиардов вычислений в секунду.Его вычислительная мощность дополнит существующие суперкомпьютеры EuroHPC: Discoverer в Болгарии, MeluXina в Люксембурге, Vega в Словении и Karolina в Чехии. В стадии разработки находятся еще три суперкомпьютера EuroHPC: Leonardo в Италии, Deucalion в Португалии и MareNostrum 5 в Испании, отмечает ЕК.Суперкомпьютеры относятся к системам с чрезвычайно высокой вычислительной мощностью, которые способны решать особенно сложные задачи. Суперкомпьютер высшего уровня включает в себя тысячи процессоров, работающих параллельно, с результатами, более чем в десять миллионов раз превосходящими вычислительные мощности обычных ноутбуков.

https://ria.ru/20220608/termoplast-1793976148.html

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в мире, технологии, финляндия, европа, чехия, еврокомиссия, евросоюз